«أبوظبي الإسلامي» يموّل صفقة الاستحواذ على مبنى «ذا هَبْ»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ترتيب صفقة تمويل من خلال فرعه في لندن بلغت قيمتها 19.35 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على مبنى «ذا هَبْ» بمجمع «أزتيك ويست للأعمال» في مدينة بريستول الإنجليزية لصالح مستثمر خاص من السعودية.

ويحتضن «ذا هَبْ» المقر الإقليمي لشركة «أكينز»، إحدى أضخم الشركات العالمية متعددة الجنسيات في مجال استشارات التصميم والهندسة وإدارة المشاريع.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «نشهد زيادة في الطلب من عملائنا في منطقة الخليج ممن يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية لتشمل أصولاً عقارية في المملكة المتحدة، مع اهتمام خاص بالعقارات التي تحقق لهم دخلاً مستقراً في لندن والأسواق الأخرى التي تتمتع بأسس قوية وتتيح للمستثمرين توليد عوائد مرتفعة.