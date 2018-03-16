سيولة «دانة غاز» عند أعلى مستوى في 10 سنوات وخطط لإنفاق 503 ملايين 2018

قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيسيا لها إن السيولة النقدية لدى الشركة ارتفعت إلى 608 ملايين دولار (2.23 مليار درهم) بنهاية العام الماضي محققة أعلى مستوياتها خلال عشر سنوات.

وذلك مقارنة بنحو 302 مليون دولار في 2016، وذلك بفضل حصول الشركة على جزء من حصتها بقيمة 210 ملايين دولار من شركة «بيرل بتروليوم» وذلك من مبلغ التسوية مع حكومة إقليم كردستان العراق، إضافة إلى تسلم مبلغ 110 ملايين دولار من الحكومة المصرية كمستحقات متأخرة، وتحقيق 22 مليون دولار من مبيعات المكثفات في مصر.

وأوضح أن شركته تخطط لإنفاق رأسمالي يقدر بنحو 137 مليون دولار (503 ملايين درهم) في مصر وكردستان خلال العام الحالي 2018.

مشيرا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إلى أن الإنفاق يتوزع بواقع 90 مليون دولار في كردستان العراق تمول من التدفقات النقدية لعمليات الشركة أو من المبالغ التي تم الحصول عليها من حكومة الإقليم عقب اتفاقية التسوية الناجحة مع الحكومة هناك.

وتابع: هناك إمكانية للحصول على مشاريع لتمويل بعض مراحل أعمال التوسعة، حيث تأهلت «دانة غاز» لدى وزارة النفط العراقية لتقديم عروض لاستكشاف النفط والغاز في جولات مقبلة.

وأشار إلى أن الجزء الثاني من الإنفاق بنحو 47 مليون دولار في مصر وهو مقارب لحجم إنفاق العام الماضي، لكنه رهن ذلك بانتظام الحكومة المصرية في سداد مستحقاتها لدانة غاز، مشيراً إلى أن الإنفاق سيوجه لبرنامج حفر جارٍ في مصر بين بئرين إلى 4 آبار بدأ العمل فيها بالفعل.

وأوضح أن الشركة نجحت في تحقيق نتائج قوية بالعام الماضي مع ارتفاع الإيرادات وصافي الأرباح إلى 450 مليون دولار (1.65 مليار درهم) و83 مليون دولار (305 مليون درهم) على التوالي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار البيع الفعلية وتحسن الإنتاج من عمليات الشركة في مصر، إلى جانب الإدارة الصارمة للنفقات التشغيلية.

وأشار إلى أن اتفاقية التسوية مع كردستان العراق ستمكن الشركة من بدء تطوير حقلي «خور مور» و«جمجمال» بالكامل، الذين يحتويان على احتياطيات هائلة تقدر بنحو 75 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب و7 مليارات برميل من النفط.

وتابع: نتطلع إلى زيادة إنتاج حقولنا في إقليم كردستان العراق 20% هذا العام و170% في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وإذا سارت الأمور وفق الخطة، فإننا سننتج مع شركائنا في بيرل 900 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من منشآتنا بعد اكتمال خطط التوسعة بحلول 2021.

وبين أن متوسط إنتاج المجموعة ارتفع العام الماضي 1% إلى 67,600 برميل نفط مكافئ يومياً.

زوراء

بلغ حجم الإنتاج من حقل غاز الزوراء في الإمارات 1,650 برميل نفط مكافئ يومياً في 2017 مقارنة بـ 2,700 برميل في العام 2016. ووصل متوسط أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية 40 دولاراً لبرميل النفط المكافئ، مقارنة بــ 33 دولاراً للبرميل في العام 2016، بزيادة نسبتها 21% في العام 2017.