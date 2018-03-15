انخفاض الشيكات المرتجعة إلى 4.5%

تراجعت نسبة الشيكات المرتجعة عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 4.5% من إجمالي عدد الشيكات على صعيد القيمة مقابل 4.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس عن أن عدد الشيكات المرتجعة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 203 آلاف و22 شيكاً بقيمة 10 مليارات و144 مليون درهم من إجمالي عدد الشيكات المصدرة والبالغ 4 ملايين و658 ألفاً و754 شيكاً بقيمة 227 مليار درهم، مقابل 221 ألفاً و941 شيكاً بقيمة 11 ملياراً و666 مليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2017 بانخفاض 18 ألفاً و919 شيكاً ومليار و521 درهماً.

وأشارت الإحصاءات إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة خلال يناير وفبراير الماضي بلغت 4.4% على مستوى العدد و4.5% على مستوى القيمة مقابل 4.4% على مستوى العدد و4.7% على مستوى القيمة خلال شهري يناير وفبراير2017.

وسجلت الشيكات المرتجعة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نسبة 15.4% من إجمالي الشيكات المرتجعة للعام الماضي 2017. واستحوذت الشيكات المرتجعة على نسبة 4.4% من إجمالي عدد الشيكات و4.5% من إجمالي قيمة الشيكات على مدار عام 2017، حيث بلغ عددها مليوناً و316 ألفاً و156 شيكاً بقيمة 68 ملياراً و201 مليون درهم من إجمالي عدد الشيكات البالغ 30 مليوناً و152 شيكاً بقيمة تريليون و505 مليارات درهم.

وأكدت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة التحويلات المالية التي تم تنفيذها بين بنوك الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال شهري يناير وفبراير الماضي بلغت تريليوناً و132 ملياراً و568 مليون درهم مقابل تريليون و207 مليارات و93 مليون درهم بانخفاض بلغ 74 ملياراً و525 مليون درهم وبنسبة 6.2%.

وتوزعت قيمة التحويلات بين البنوك منذ بداية العام الجاري بواقع 604 مليارات و330 مليون درهم لشهر يناير و528 ملياراً و237 مليون درهم لشهر فبراير، كما بلغت تحويلات الأفراد خلال الشهرين نفسهما 453 ملياراً و599 مليون درهم مقابل 446 ملياراً و289 مليار درهم بارتفاع 7 مليارات و310 ملايين درهم وبنسبة زيادة 1.6%.

وأشارت الإحصاءات إلى إجمالي قيمة الإيداعات النقدية لدى مصرف الإمارات المركزي بلغت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 36 ملياراً و699 مليون درهم منها 36 ملياراً و683 مليون درهم إيداعات بالعملة الرقمية تشكل نسبة 99.95% من إجمالي الإيداعات و16 مليوناً و37 ألف درهم بالعملة المعدنية تشكل نسبة 0.04%. وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات خلال شهر يناير بلغت 21 ملياراً و491 مليون درهم بينما بلغت في فبراير الماضي 15 ملياراً و208 ملايين درهم.

سحوبات نقدية

وعلى صعيد السحوبات النقدية من المصرف المركزي أشارت الإحصاءات إلى بلوغ إجمالها لشهري يناير وفبراير الماضيين 35 ملياراً و564 مليون درهم منها 35 ملياراً و532 مليون درهم سحوبات بالعملة الورقية و32 مليوناً و423 ألف درهم بالعملة المعدنية، ونوهت الإحصاءات بأن إجمالي السحوبات خلال شهر يناير بلغت 19 ملياراً و256 مليون درهم بينما بلغت في شهر فبراير 16 ملياراً و308 ملايين درهم.