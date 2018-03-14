محكمة الشارقة تعيد قضية صكوك «دانة غاز» إلى القضاء وتوقف تنفيذ الحكم البريطاني

أعلنت شركة «دانة غاز» أن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أصدرت بناء على دعوى مرفوعة من قبل أحد المساهمين، أوامر قضائية في مواجهة الشركة وآخرين بخصوص الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة والإمارات بشأن صكوك المضاربة.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أن الأوامر نصت على منع الشركة عن التنازل أو إسقاط أو ترك أي من الأوامر القضائية الصادرة لصالحها، ومنع الشركة من التنازل أو إسقاط أو ترك الدعاوى القضائية التي رفعتها أمام المحكمة الإماراتية بما في ذلك الدعوى رقم 3576/‏2017 تجاري كلي الشارقة.

كما نصت على إلزام الشركة بمباشرة إجراءات الدعوى رقم 3376/‏2017 تجاري كلي الشارقة، وتقديم كافة أوجه الدفاع الكفيلة بحفظ مصالح الطالب وسائر المساهمين في المطلوب ضدها الثانية.

ونصت أيضاً على وقف نفاذ الإحكام الصادرة في 1 فبراير 2018 عن محكمة العدل العليا الإنجليزية وكافة القرارات المرتبطة بها في مواجهة المطلوب ضدهم ريثما يتم إحالة هذه الأحكام إلى المحاكم الإماراتية.

ونوهت الشركة أن هذه الأوامر أيضاً أصدرت ضد مجلس إدارة الشركة، وصندوق «بلاك روك ودويتشه تراستي ليمتد» و«دويتشه بنك إيه جي» وصكوك دانة غاز المحدودة وخالد بن عبدالرحمن صالح الراجحي ومركز «المنارة للاستثمار والتطوير» و«مجموعة المدفع للاستثمار».

وأشارت الشركة إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة للنظر في الدعوى في 22 مارس 2018.

وقالت دانة «تسعى الشركة حالياً للحصول على مشورة قانونية عاجلة في ما يخص أثر هذه الأوامر في الدعوى المرفوعة في دولة الإمارات وإنجلترا».