مكاسب للأسهم بدعم «دبي للاستثمار» و«أبوظبي الأول»

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بمكاسب هامشية في ختام تعاملات، أمس، لتنجح في تبديد جميع خسائرها المبكرة مدعومة بشكل رئيسي بمكاسب سهمي «دبي للاستثمار» و«بنك أبوظبي الأول»، فيما تعرضت باقي الأسهم القيادية لضغوط بيع متفاوتة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.92 نقطة ليغلق عند 3166.43 نقطة، فيما ربح سوق العاصمة 3.48 نقاط أو ما نسبته 0.08% ليستقر عند 4537.65 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الثانية على التوالي.

وظلت السيولة تراوح مكانها مع هبوطها إلى 405.8 ملايين درهم، منها 325.07 مليوناً في دبي، و80.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 165.5 مليون سهم، منها 132.4 مليوناً في دبي، و33.09 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4118 نقطة.

شراء انتقائي

وقال محمد الأعصر مدير إدارة البحوث لدى شركة «أمان» للخدمات المالية: نجحت أسواق الأسهم المحلية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بمكاسب طفيفة وسط عمليات شراء انتقائية على أسهم قيادية بعينها، وهو ما حول خسائر الأسواق إلى مكاسب في نهاية التعاملات.

ودعم سهم «دبي للاستثمار» صعود سوق دبي بعد ارتفاعه بنسبة 1.86%، إلى جانب صعود «داماك العقارية» 3.45% و«العربية للطيران» 2.33%، فيما تصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» النشاط بالقيم بنحو 75.7 مليون درهم، لكنه أغلق دون تغيير بعد وتيرة مكاسب قوية في الجلستين الماضيتين في أعقاب الإعلان عن عزمه زيادة رأس المال.

وحل سهم «إعمار العقارية» في المرتبة الثانية من ناحية النشاط بالقيم بنحو 64.2 مليون درهم، وأغلق متراجعاً 0.34% إلى جانب تراجع «بنك دبي الإسلامي» 1.46% و«أرابتك» 0.43%، فيما تصدر سهم «جي إف إتش» النشاط بالأحجام بنحو 24.8 مليون سهم وأغلق مرتفعاً 0.69%.

سيولة جديدة

وأضاف الأعصر لـ«البيان الاقتصادي»، أن الأسهم القيادية الأخرى خصوصاً في قطاع العقارات والطاقة تعرضت لعمليات بيع متفاوتة مع استمرار حالة الحذر المسيطرة على معنويات المستثمرين، وهو ما يمنعهم من ضخ سيولة جديدة أو المخاطرة بشراء الأسهم.

ودعمت مكاسب سهم «بنك أبوظبي الأول» صعود سوق العاصمة بعد ارتفاع بنسبة 0.46% متصدراً النشاط بالقيم بنحو 17.26 مليون درهم، إلى جانب صعود سهم «أغذية» 5.01% و«رأس الخيمة العقارية» 2.47% متصدراً النشاط بالأحجام بنحو 10.4 ملايين سهم.

وأغلق سهم «اتصالات» مستقراً دون تغير وتصدر المرتبة الثانية في قائمة النشاط بالقيم بنحو 11.9 مليون درهم، فيما هبط «دانة غاز» بنسبة 1.3% و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 6.94%.

ويرى الأعصر أن الأسواق في حاجة إلى محفزات وأنباء قوية تعيد إليها زخم النشاط وتدفعها نحو الصعود بقوة، لا سيما مع استمرار أدائها الضعيف لأكثر من شهر متجاهلة كافة الإيجابيات المتعلقة بنتائج الشركات القوية وتوزيعات الأرباح ونمو الاقتصاد الوطني.

عقود مستقبلية

نشطت التداولات على العقود المستقبلية في ناسداك دبي، أمس، بعد تداول 12.75 ألف عقد بقيمة 2.78 مليون درهم من خلال 22 عملية، وارتفعت عقود «داماك العقارية» 3.48، وزادت عقود «دبي للاستثمار» 1.86%، فيما تراجعت عقود «الاتحاد العقارية» 1.13% وعقود «دبي الإسلامي» 1.48% وعقود «أرابتك» و«إعمار» بنحو 0.43% و0.34% على التوالي.

ملخص التداولات

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 0.03%+ 0.08%+

قيم التداول 325 مليون درهم 80.7 مليون درهم

أحجام التداول 132.4 مليون سهم 33 مليون سهم

عدد الصفقات 3247 871

الأكثر ارتفاعاً الاستشارات الدولية 9.03%+ الجرافات البحرية 7.97%

الأكثر انخفاضاً الأسمنت الوطنية 5.26%- الاتحاد للتأمين 9.09%-

توعية

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإدارة حساب التداول إلا بعد الحصول على رخصة إضافية من قبل الهيئة في مجال إدارة الاستثمار.

إفصاحات

*أعلن مجلس إدارة شركة «دبي للاستثمار» عقد الجمعية العمومية في 18 أبريل المقبل، وذلك لاعتماد النتائج المالية السنوية ومناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% على المساهمين عن العام الماضي.

*دعا مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية إلى عقد الجمعية العمومية في 19 أبريل المقبل لمناقشة البيانات المالية الموحدة عن العام الماضي، وقالت الشركة إنها قامت أخيراً، بإجراء تسوية بمبلغ 125 مليون درهم مقابل أحد القروض لأجل.

*تعقد شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان" اجتماع مجلس الإدارة، الإثنين المقبل، لمناقشة دعوة الجمعية العمومية السنوية والاطلاع على البيانات المالية عن العام 2017.

* قررت شركة الصفوة مباشر تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده غداً الخميس، إلى موعد لاحق سيتم تحديده خلال الفترة المقررة قانوناً لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة.