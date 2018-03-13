توزيعات 60 شركة وطنية تتخطى 33 ملياراً

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية للشركات الوطنية المُدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 33.1 مليار درهم عن 2017، وهو ما يضع الشركات الإماراتية في صدارة الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفق مسح لــــ «البيان الاقتصادي» وصل عدد الشركات التي أعلنت مقترحاتها لتوزيع أرباح نقدية إلى 60 شركة.

بينما لم تعلن 53 شركة مدرجة عن أي مقترحات حتى أمس. واستحوذ قطاع البنوك على النسبة الأكبر من إجمالي التوزيعات بواقع 55% أو ما يعادل 18.08 مليار درهم، موزعة على 8 بنوك في أبوظبي بقيمة 12.3 مليار درهم و5 في دبي بواقع 5.77 مليارات درهم. وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بأرباح 8.5 مليارات درهم بواقع 6.95 مليارات لمجموعة «اتصالات» و1.58 مليار لشركة «دو»،.

فيما حل القطاع العقاري في المرتبة الثالثة بتوزيعات 2.55 مليار درهم. ولا تشمل الأرباح المقترحة شركات الإدراج المزدوج وتوزيعات شركة إعمار العقارية البالغة 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم «إعمار للتطوير»، وستبقى قيمة التوزيعات المقترحة رهن إقرارها من قبل الجمعيات العمومية للشركات.