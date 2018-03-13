51 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» 2017

سجّلت «أملاك للتمويل» صافي أرباح بقيمة 51 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 107 ملايين درهم في 2016 بانخفاض 52%، بينما سجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 432 مليون درهم بانخفاض 44% مقارنة مع 778 مليون في 2016 نظراً لتراجع مبيعات العقارات قيد التطوير.

وارتفع إجمالي أصول الشركة 1٪ إلى 6.6 مليارات درهم بنهاية 2017 مقارنة مع 6.5 مليارات درهم في 2016 بدعم زيادة قيمة الأصول العقارية الاستثمارية (مكاسب القيمة العادلة)، والتي قوبلت بانخفاض في أصول التمويل العقاري (محفظة التمويل).

وانخفضت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية 8٪ إلى 191 مليون درهم في 2017، مقارنة بـنحو 207 ملايين درهم في 2016 وانخفضت إيرادات مبيعات الأصول العقارية 88٪ إلى 52 مليون درهم مقارنة بـنحو 429 مليون درهم في 2016 بسبب ارتفاع مبيعات وتحويل عقارات قيد التطوير إلى العملاء في 2016.

عائدات إيجارية

وشهدت العائدات الإيجارية نمواً 7% إلى 61 مليون درهم 2017، مقارنة مع 57 مليون درهم في 2016 وارتفعت مكاسب القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية بمقدار 52 مليون درهم إلى 70 مليون درهم للسنة المالية 2017 مقارنة مع 18 مليوناً درهم في السنة المالية 2016 بفضل إنجاز مشروع تطوير عقاري مملوك للشركة في منطقة مردف.

وبلغت الإيرادات الأخرى 59 مليون درهم لعام 2017 مقارنة مع إيرادات بقيمة 68 مليون درهم 2016 بعد تحقيق إيرادات من بنود محددة في 2016 لم تتكرر عام 2017.

وقامت الشركة بعكس مخصصات بقيمة 0.5 مليون درهم خلال 2017 مقارنة مع تسجيل مخصصات بقيمة 66 مليون درهم في 2016، ما يعكس قوة وجودة الائتمان ضمن محفظتها التمويلية.

وسجّلت الشركة تكاليف إطفاء بقيمة 110 ملايين درهم في 2017، وتمثل إطفاء أرباح القيمة العادلة الأولية الناتجة عن الودائع الاستثمارية، وسوف تختلف تبعاً لمستوى تسديد المستحقات للممولين في كل فترة مالية، وستستمر تكاليف الإطفاء، على الرغم من التوقعات بأن تكون بمعدلات أقل حتى يتم تسديد المستحقّات للمموّلين بالكامل، وذلك بحلول نهاية فترة إعادة الهيكلة.

وبلغت توزيعات الأرباح على الممولين 125 مليون درهم في 2017، بانخفاض طفيف مقارنة مع 2016، حيث بلغت 127 مليون درهم نتيجة ارتفاع قيمة الودائع الإسلامية خلال 2016.

وسددت أملاك مبلغاً إضافياً قدره 100 مليون درهم من أداة المضاربة في 2017 ليصل المبلغ المسدد إلى 309 ملايين درهم وهو ما يمثل 21٪ من أداة المضاربة.

وقال عارف عبدالله الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس النتائج الإيجابية 2017 تركيز الشركة على تطوير الأعمال الأساسية والتميز في منتجاتها وخدماتها وتحقيق الربحية والقيمة لمساهمينا على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها السوق حالياً. وتركز استراتيجيتنا 2018 على مواصلة جهودنا لتطوير البنية التحتية وبيع قطع أراض مختلفة تابعة لنا».

قيمة

قال علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة: «نجحت أملاك في تسجيل أداء تشغيلي إيجابي عموماً خلال 2017 والذي جاء منسجماً مع استراتيجيتنا وجهودنا خلال العام الماضي على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية. وقد وضعنا استراتيجيات واضحة لعام 2018 نهدف من خلالها إلى تحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا، ومواصلة توفير خدمة رائدة لعملائنا.

فضلاً عن دعم موظفينا، والوفاء بمسؤوليتنا الاجتماعية المؤسسية. وفي ظل التوقعات الأكثر إيجابية للاقتصاد الإماراتي لعام 2018، نحن على يقين من أن أملاك ستواصل المضي قدماً في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من النمو.