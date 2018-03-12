سوق دبي نحو أكبر مكاسب يومية في 10 أسابيع

استهلت أسواق الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع الحالي في المنطقة الخضراء مدعومة بحركة إيجابية على الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاعي البنوك والعقار مع ظهور محفزات إيجابية لا سيما بعد إعلان «بنك الإمارات دبي الوطني» عن عزمه زيادة رأسماله، فيما تحسنت السيولة في الأسواق المحلية نسبياً مع تخطيها 550 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.97% أو ما يعادل 30.47 نقطة وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ مطلع العام الجاري أو ما يعادل شهرين ونصف، ليغلق مستقراً عند 3187.92 نقطة مرتداً من أدنى مستوياته في عامين بدعم رئيسي من مكاسب سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية».

وربح سوق العاصمة 6.42 نقاط أو ما نسبته 0.14% ليغلق عند 4533.52 نقطة مدعوماً بمكاسب سهم «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» و«دانة غاز»، فيما حد هبوط سهم «اتصالات» من وتيرة صعود السوق إثر تعرضه لبعض عمليات جني الأرباح بعد مكاسبه القوية في الجلسات الماضية.

وزادت سيولة السوقين إلى نحو 550.5 مليون درهم منها 421.05 مليوناً في دبي و129.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 255.7 مليون سهم منها 197.7 مليوناً في دبي و57.9 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 3469 صفقة.

محفزات

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، كان هناك نشاط قوي في أسواق الأسهم المحلية أمس مدعومة بظهور محفزات إيجابية تتعلق بإعلان «بنك الإمارات دبي الوطني» عن عزمه زيادة رأس المال وهو ما عزز من وتيرة صعود السهم ليرتفع ملامساً الحد الأعلى.

وارتفع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 13.64% إلى 10 دراهم محققاً أعلى مستوياته في 31 شهراً ومتصدراً نشاط السوق بالقيم بنحو 176.5 مليون درهم بعد تداول 18.4 مليون سهم، وذلك في أعقاب الإعلان عن مقترح للجمعية العمومية لمناقشة زيادة رأس المال إلى 7.35 مليارات درهم من خلال إصدار أسهم جديدة.

نشاط

وأضاف قصابية لــ«البيان الاقتصادي»: أيضاً كان هناك نشاط على أسهم العقار في دبي بقيادة «إعمار العقارية» وهو ما عزز من وتيرة المكاسب ورفع مستويات السيولة بشكل كبير مقارنة بالجلسات الماضية. ودعمت أسهم العقار وتيرة صعود سوق دبي مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1% إلى جانب صعود سهمي «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» بنحو 1.89% و1.16% على التوالي وارتفاع «سوق دبي المالي» بنسبة 0.93% و«شعاع كابيتال» 0.92%، فيما تصدر سهم «جي أف اتش» نشاط السوق بالأحجام بعد تداول 45.2 مليون سهم وأغلق منخفضاً 2.7%.

جني أرباح

وأشار المحلل المالي الأول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إلى أن أداء سوق أبوظبي كان متواضعاً مع تأثره بعمليات جني الأرباح التي تعرض لها سهم «اتصالات» في أعقاب صعوده القوي الأسبوع الماضي بعد إعلان الشركة عزمها شراء 5% من أسهمها بعد موافقة الجمعية العمومية.

ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.92% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 69.2 مليون درهم، إلى جانب صعود «بنك أبوظبي التجاري» 0.85% و«الواحة كابيتال» 0.94% و«دانة غاز» 2.67% متصدراً النشاط بالأحجام بنحو 23 مليون سهم.

ورهن عصام قصابية استمرار وتيرة صعود الأسواق المحلية في التداولات القادمة بظهور محفزات جديدة وهو ما سيسهم في دفع عجلة الأسهم نحو الصعود وزيادة زخم السيولة بعد أن ظلت تعاني عند مستويات متدنية لعدة أشهر.

عقود

وتباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 11.12 ألف عقد بقيمة 1.09 مليون درهم من خلال 11 عملية، وارتفعت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 0.98% وزادت عقود «سوق دبي المالي» بنحو 0.93%، فيما تراجعت عقود «الاتحاد العقارية» بنحو 1.56% و«دي إكس بي» بنسبة 1.61%.

كشف

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على ضرورة حصول المستثمر على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي يتعامل معها حال الشعور بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة، مع المواظبة على طلب كشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدتك من الأوراق المالية كلما احتجت لذلك.

إفصاحات

أعلنت «دانة غاز» انعقاد مجلس إدارتها 14 الجاري لدعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد في أبريل.

قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد 27 الجاري للنظر في نتائج أعمال 2017 .

تقرر تأجيل اجتماع عمومية «رأس الخيمة العقارية» الذي كان مقرراً عقده أول من أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يعقد الاجتماع الثاني 17 الجاري.

أعلنت «الشارقة للتأمين» عقد الجمعية العمومية 27 الجاري لبحث توزيع أرباح نقدية 7% .

قررت اللاينس للتأمين عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية 11 أبريل للنظر في توزيع أرباح نقدية 30% أي ما يعادل 30 درهماً للسهم عن 2017.