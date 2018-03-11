دبي تدعم منظومة استثمارات رأس المال الجريء

وقّع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع Middle East Venture Partners (MEVP)، الشركة المتخصصة في استثمارات رأس المال الجريء التي تستثمر في الشركات الناشئة المبتكرة التي لا تزال في مراحل مبكرة من تأسيسها ونموها، وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات عن أحدث التوجهات في القطاع المالي، مع التركيز بصورة خاصة على التكنولوجيا المالية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ووليد حنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Middle East Venture Partners، إذ يسعى من خلالها الطرفان إلى تعزيز التعاون فيما بينهما للارتقاء بالمنظومة التقنية لاستثمارات رأس المال الجريء في المنطقة، إلى جانب التعاون على إطلاق المبادرات والأنظمة المستقبلية لإنشاء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية لقاعدة رواد الأعمال في التكنولوجيا المالية بالمنطقة، وحضر التوقيع عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومحمد العبّار، رئيس مجلس إدارة Middle East Venture Partners.

برامج مسرعة

ويواصل قطاع استثمارات رأس المال الجريء نموه في المنطقة، خاصةً مع تزايد الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن القوانين والأنظمة في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب التركيز المستمر على حاضنات والبرامج المسرعة لأعمال التكنولوجيا المالية في «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، أن تستمر بدعم مسار نمو القطاع.

وقال عارف أميري: «تعتبر Capital MEVP شريكاً مهماً لمركز دبي المالي العالمي، باعتبارها واحدة من أولى شركات إدارة الأصول الاستثمارية في قطاع رأس المال الجريء التي تحصل على ترخيص من «سلطة دبـي للخدمات المالية». ومن شأن زيادة التعاون بيننا حفز النمو والنشاط الاستثماري في رأس المال الجريء بدبي. ونحن متفائلون بأن الاتفاق يوفر لنا منصة لاستكشاف الفرص المناسبة التي تسمح لشركة MEVP بالانضمام إلى صندوق المركز للتكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار عبر الاستفادة من فرص الاستثمارات».

وقال وليد حنا: «يؤدي مركز دبي المالي العالمي دوراً جوهرياً في دعم نمو قطاع الخدمات المالية، واستقطاب الاستثمارات التي تعزز منظومة ريادة الأعمال. وأسهمت الزيادة الملحوظة في استثمارات رأس المال الجريء بالشركات الناشئة في الإمارات خلال السنوات الماضية في دعم المبتكرين الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مقترحات عمل مجدية وقابلة للتطبيق».

تطوّر

يستهدف صندوق المركز للتكنولوجيا المالية تسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية، من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها وخلال مراحل نموها، وكذلك مساعدة شركات التكنولوجيا المالية على الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وسيستفيد الصندوق من منظومة التكنولوجيا المالية لمركز دبي المالي العالمي التي توفر تراخيص تجريبية مجزية، وأسعاراً منافسة، ومساحات تعاونية داعمة.