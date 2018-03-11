«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» تتيح لعملائها التداول في السوق السعودية

أعلنت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، ذراع الوساطة المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي، إحدى كبرى شركات التداول في الدولة، أنه بات باستطاعة عملائها من الجنسيات الخليجية تداول الأسهم في السوق المالية السعودية «تداول»، سوق الأسهم الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. وسيمكّن العرض الجديد المستثمرين الخليجيين، الذي يمتلكون حالياً حساب تداول لدى الشركة، من تداول الأسهم في السوق المالية السعودية.

ويمثل إطلاق الخدمة الخطوة الأولى لتمكين المستثمرين من تنويع محافظهم في الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال خالد كردية، المدير العام لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية: «نحن مسرورون بتوسيع نطاق خدماتنا الرائدة في الوساطة المالية، وإتاحة الفرصة أمام عملائنا لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية. وهذه لحظة فخر لجميع أفراد فريق عملنا الذين بذلوا أقصى جهدهم لتمكين العملاء من التداول في واحدة من كبرى الأسواق المالية الناشئة. ونحن في شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية لطالما ركزنا على المستثمرين الذين ينشدون منصة تداول عالمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع تبنّي أحدث التقنيات، وتوفير خدمة عملاء رفيعة المستوى على يد فريق متمرس».

وتصل الرسملة السوقية للسوق المالية السعودية «تداول» إلى 479 مليار دولار، وهي بذلك تحتل المرتبة 26 بين كبرى الأسواق المالية من أصل 68 سوقاً عضواً في الاتحاد الدولي للبورصات. كما تستأثر «تداول» بنسبة 48% من إجمالي حجم الرسملة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي، وبنسبة 74% من قيم التداولات فيها، وهي أيضاً تحتل المرتبة العاشرة بين كبرى الأسواق المالية الناشئة في العالم.

يشار إلى أن 67% من تعاملات شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية تم تنفيذها عبر منصاتها الرقمية في عام 2017.

وتقدّم الشركة، التي تحتل المرتبة الأولى بين شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات، مجموعة متميزة من الخدمات لرفد عروض إدارة الثروات في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما توفر الشركة تجربة تداول هي الأفضل ضمن فئتها مع أدوات تداول سهلة الاستخدام، ورؤى موثوقة من الخبراء وأسعار تنافسية، فضلاً عن استخدام أحدث التقنيات، علاوةً على ذلك يعمل فريق خبراء الشركة عن كثب مع العملاء لدعم العروض الرقمية بخدمات استشارية تلبي الاحتياجات الفردية للعملاء. أبوظبي - البيان