142 مليوناً الاستثمار الأجنبي في الأسهم بأسبوع

وصل صافي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية إلى نحو 141.6 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي كمحصلة شراء.

ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي» وصل صافي مشتريات الأجانب إلى 1.39 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.24 مليار درهم.

وتفصيلاً، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 118.9 مليون درهم كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بأكثر من 791.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 672.8 مليون درهم، واتجه الأجانب أيضاً نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 22.6 مليون درهم كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 598.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 576.08 مليون درهم. يذكر أن الاستثمار الأجنبي يشمل الأجانب والعرب وغير الخليجين.

وعلى صعيد الإماراتيين، فقد بلغ صافي استثماراتهم نحو 141.6 مليون درهم كمحصلة بيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 1.04 مليار درهم مقابل مشتريات بنحو 904.05 ملايين واتجهوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 118.9 مليون درهم، والبيع في أبوظبي بصافي استثمار 22.6 مليون درهم.