ثروة مذهلة.. اكتشاف 55 مليار طن حديد بـ 5.7 تريليونات دولار في دولة آسيوية

أعلن فريق من علماء الجيولوجيا عن اكتشاف هائل في منطقة هامرسلي بغرب أستراليا، يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ الأرض، بعد العثور على ترسّب ضخم لخام الحديد يقدَّر بنحو 55 مليار طن متري من الخام عالي الجودة، بقيمة مالية تتجاوز 5.7 تريليونات دولار أمريكي.

ويمثل هذا الاكتشاف نقطة تحول في فهم العمليات الجيولوجية العميقة للأرض، إذ يكشف عن ارتباط تكوين الرواسب المعدنية الكبرى بالدورات التكتونية وإعادة تشكّل القارات العظمى قبل أكثر من مليار عام.

تصحيح علمي لمعادلة عمرها قرن

ووفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، استخدم الباحثون تقنيات تأريخ اليورانيوم–الرصاص لتحديد عمر الترسّب بدقة، حيث بيّنت النتائج أن التمعدن الرئيسي وقع بين 1.4 و1.1 مليار سنة مضت. ويخالف هذا التقدير الاعتقاد السائد منذ عقود بأن أغنى تكوينات الحديد نشأت خلال حدث الأكسدة العظيم قبل نحو ملياري عام.

وقال البروفيسور ليام كورتني-ديفيز، قائد الفريق البحثي من جامعة كولورادو: "ما شهدناه لم يكن عملية كيميائية بطيئة استغرقت دهوراً، بل طفرة هائلة في ترسيب المعادن، مدفوعة باضطرابات تكتونية أعادت تشكيل قشرة الأرض جذرياً".

جودة عالية وتأثيرات اقتصادية

يقع الترسّب الجديد في كراتون بيلبارا، أحد أقدم وأغنى الأقاليم الجيولوجية في العالم. وما يميز الاكتشاف هو أن نسبة الحديد في الخام تجاوزت 60% بعد أن كانت نحو 30% فقط عند تكوّنه. وأرجع العلماء هذا التحول إلى تفاعلات جيوكيميائية معقدة ارتبطت بتغيرات مناخية ومحيطية قديمة، وربما نشاط بركاني كثيف، وفقا لموقع dailygalaxy.

ومن المتوقع أن يعزز الاكتشاف مكانة أستراليا كمصدّر أول للحديد الخام في العالم، خصوصاً مع استقرار أسعار الخام حول 105 دولارات للطن المتري. وتتهيأ شركات التعدين الكبرى مثل BHP وفورتسكو ميتالز وريو تينتو للاستفادة من هذه النتائج عبر تكثيف أنشطتها في المنطقة.

خارطة جديدة للاستكشاف المعدني

تفتح الدراسة الباب أمام إعادة رسم خارطة الاستكشاف المعدني عالمياً، إذ يشير الباحثون إلى أن الدورات التكتونية وتفكك القارات العظمى قد تكون المفتاح لتحديد مواقع مشابهة في مناطق أخرى مثل كندا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وقال البروفيسور ماركو فيورنتيني، المشارك في الدراسة من جامعة أستراليا الغربية: "إذا استطعنا ربط ثروة المعادن بدورات القارات العظمى، فإننا ندخل عصراً جديداً من الاستكشاف التنبؤي، وهو ما قد يغير مستقبل التعدين العالمي".

مستقبل صناعة الحديد

يمثل هذا الاكتشاف إضافة استراتيجية للاقتصاد الأسترالي والعالمي على حد سواء، إذ يوفّر مورداً طويل الأجل لصناعة الفولاذ، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية والتصنيع في العالم. كما يعيد فتح النقاش العلمي حول العلاقة بين التكتونيات العميقة وتكوّن الثروات المعدنية، ما قد يقود إلى اكتشافات أكبر في العقود المقبلة.