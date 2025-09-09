«آبل» تطلق «آيفون 17» مع باقة من أحدث منتجاتها



أعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكي «أبل»، خلال المؤتمر السنوي مساء اليوم والذي ترقبه عشاق التكنولوجيا في كل مكان بشغف كبير، عن إطلاق أحدث منتجاته وأبرزها الطراز الجديد «آيفون 17»، إضافة إلى الطراز الجديد من سماعات «AirPods Pro 3» ذات القدرات المتطورة، وكذلك ساعة «آبل واتش 11» بتقنيات الجيل الخامس.

واستهل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، المؤتمر السنوي للمنتجات بالإشارة إلى ما وصفه بأنه أكبر قفزة في تاريخ جوالات «آيفون».

وقال إن فلسفة التصميم التي تعتمدها «أبل» تقوم على ما هو أبعد من الشكل والمظهر، لتشمل أيضاً طريقة عمل الأجهزة وتجربة المستخدم.

وأضاف: التصميم لا يقتصر فقط على كيف يبدو الشيء أو يشعرك، بل هو أيضاً كيف يعمل، هذه الفلسفة تقود كل ما نقوم به، من تجربة الاستماع مع «إيربودز»، إلى طرق حفاظ «أبل ووتش» على صحتك، وصولاً إلى كيفية مساعدة «آيفون» على إنجاز المهام اليومية.

جاء «أيفون 17» بتصميم أنيق أكثر متانة، وألوان جديدة تشمل: البنفسجي الفاتح، الأزرق الضبابي، الأسود، الأبيض، والأخضر العشبي. وتم تزويد الهاتف بشاشة أكبر بقياس 6.3 بوصات مع حواف أنحف، وشاشة «ProMotion» بتردد متكيف يصل إلى 120 هرتزاً وتجربة سلسة وموفرة للطاقة، إضافة إلى خاصية Always-On Display الأكثر كفاءة.

ويقدم الهاتف أعلى سطوع خارجي على الإطلاق يصل إلى 3000 شمعة، مع حماية Ceramic Shield المطورة وطبقة مضادة للانعكاسات من 7 طبقات تجعل العرض أوضح حتى تحت الإضاءة القوية. ويعمل الهاتف بمعالج A19 الجديد بتقنية 3 نانومترات والذي يعزز الأداء والكفاءة مع وحدة معالجة رسوم خماسية النواة مثالية للألعاب، ودعم أقوى لتقنيات «Apple Intelligence».

ومن الناحية الفوتوغرافية، حصل الهاتف على نظام كاميرات مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل، يجمع بين الكاميرا الرئيسة وعدسة تليفوتوغرافيّة بجودة بصرية 2x، إضافة إلى كاميرا Ultra-Wide Fusion بدقة 48 ميجابكسل توفر تفاصيل مضاعفة مقارنة بالجيل السابق. أما الكاميرا الأمامية فقد تم تحديثها لتقديم صور سيلفي أكثر وضوحاً مع استقرار عالٍ وزوايا تصوير مرنة.

وخلال المؤتمر، كشفت «آبل» كذلك عن الجيل الجديد من سماعات «AirPods Pro 3» التي تأتي بقدرات جديدة منها استشعار معدل نبضات القلب، وتحسين تجربة الصوت المحيطي، إضافة إلى ميزة الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما كشفت الشركة عن سلسلة جديدة من الساعات الذكية «آبل واتش 11» التي حافظت على التصميم العام لأسلافها لكنها جاءت بدعم الاتصال الخلوي عبر شبكات 5G وزجاج أقوى لمزيد من المتانة.

وأعلنت «آبل» أيضاً عن الجيل الثالث من ساعات «آبل واتش إس إي» والذي يمثل الطراز الأساسي لعام 2025، وتأتي الساعة الجديدة بمعالج أسرع من الجيل السابق، لتواصل دورها كخيار ميسور السعر مقارنة بالسلاسل الأعلى.