ترامب: سأوقّع أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية متبادلة على دول في العالم أجمع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّه سيوقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض بموجبه "رسوما جمركية متبادلة" على واردات بلاده من دول "في العالم أجمع".

وقال ترامب في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض "سأوقّع في غضون بضع دقائق أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض رسوما جمركية متبادلة على (الواردات من) دول العالم".

وأضاف أنّ "الرسوم المتبادلة تعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم. هذا أمر سهل جدا. لا يمكن أن يكون أسهل من ذلك"؟

وتابع الرئيس الجمهوري "هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأميركي".

وأعلن ترامب في خطابه أنّ قراره هذا إنما هو بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة و"يوم تحرير" لها.

وشنّ الملياردير الجمهوري هجوما عنيفا على سائر شركاء بلاده التجاريين، معتبرا أنّهم استغلوها اقتصاديا على مدى عقود طويلة عبر فرض رسوم جمركية باهظة على صادراتها إليهم.

وقال ترامب إنه فرض رسوماً جمركية على السيارات المصنوعة في خارج أمريكا بنسبة 25% ، مؤكداً أن هذه الرسوم ستبدأ منتصف الليل.

وأكد ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية متبادلة على : الصين 34% وأندونيسيا : 32% وتايوان : 32% والاتحاد الأوروبي 20% وفيتنام 46% واليابان 24% وسنغافورة : 10% ، مؤكداً أن أقل نسبة للرسوم الجمركية هي 10 بالمئة.