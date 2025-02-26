أسهم أوروبا قرب ذروة قياسية وسط ارتفاع المعنويات

ارتفعت الأسهم الأوروبية مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، الأربعاء، مع ارتفاع المعنويات بالسوق، بفضل اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا على بنود اتفاقية مهمة تتعلق بالمعادن.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.79 في المئة خلال التداولات، وتفوق مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا على أقرانه بعدما قفز 0.8 في المئة.

كما ارتفع داكس الألماني 019 % وفايننشال تايمز البريطاني 0.75 % وكاك الفرنسي 1 % وفوتسي الإيطالي 0.99 %.

وتنص مسودة اتفاقية المعادن، التي تشكل عنصراً محورياً في مساعي كييف، للفوز بدعم واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا بسرعة، على أن الولايات المتحدة تريد أن تكون أوكرانيا «حرة وذات سيادة وآمنة».

وسجلت أغلب المؤشرات الفرعية التابعة للمؤشر ستوكس 600 مكاسب، بقيادة قطاع الموارد الأساسية، الذي صعد 1.5 في المئة.

وانخفض سهم شركة ستيلانتس لصناعة السيارات أربعة في المئة بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض صافي الربح السنوي بواقع 70 في المئة، وقالت الشركة إنها ستعود إلى نمو الإيرادات وتوليد النقد الإيجابي في عام 2025.

وتراجع سهم دويتشه تيليكوم 3.6 في المئة بعد أن جاءت نتائجها السنوية وتوقعاتها لعام 2025 أقل قليلاً من توقعات المحللين.

وتتجه كل الأنظار إلى إعلان الأرباح ربع السنوية لشركة صناعة الرقائق العملاقة الأمريكية إنفيديا بعد بدء التداول في وول ستريت، مع توقعات بنتائج مذهلة يمكن أن تطمئن المستثمرين الذين ما زالوا يشككون في الاستثمار الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي.