إيلون ماسك.. هل هو زوبعة في فنجان؟

صعود وهبوط، من طفل عبقري إلى ملياردير مثير للجدل، إيلون ماسك شخصية مثيرة للجدل تثير الإعجاب والانتقاد في آن واحد، هل هو زوبعة في فنجان؟ هل هو حماس شباب وتهور مرحلة؟ هو ليس بشاب، وبالتالي هو ليس حماساً، ولكنه أصبح حالة، ليس لكونه أغنى أغنياء العالم، ولا لكونه يمتلك شركات عملاقة مثل تسلا وسبيس إكس وX، ولكن لكونه متدخلاً في كل شيء، لكون تصريحاته وتصريحات أبوه وزوجته، وكل ما يتعلق به مثاراً للأحاديث والجدل، هو لم يعد يصنع الترند، وإنما صار هو الترند، لكن الترندات تزول، تأفل ليصعد غيرها، فهل ينطفئ نجم إيلون ماسك قريباً ويصبح زوبعة في فنجان؟

لم يكن طريق ماسك إلى الثروة والنفوذ مفروشًا بالورود، من الإخفاقات المبكرة إلى النجاحات الباهرة، تتبع هذه القصة كيف أصبح ماسك أغنى رجل في العالم، وفقًا لمجلة "فوربس"، بثروة تقدر بنحو 421.2 مليار دولار.

وُلد ماسك في 28 يونيو 1971 في بريتوريا، جنوب أفريقيا، بدأ مشواره التجاري في سن الثانية عشرة، عندما باع كود لعبة كمبيوتر بسيطة مقابل 500 دولار، بعد إنهاء المدرسة الثانوية، انتقل إلى كندا ليدرس في جامعة كوينز، ثم انتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة حيث التحق بجامعة ستانفورد، لكنه سرعان ما ترك الدراسة ليدخل عالم الأعمال الناشئة خلال فترة ازدهار شركات الإنترنت.

أولى خطوات الثروة

في عام 1995، أسس ماسك شركة Zip2 مع شقيقه كيمبال، وهي شركة قدمت برامج إرشادية للمدن عبر الإنترنت، وبعد بيعها لشركة Compaq بأكثر من 300 مليون دولار، أطلق ماسك شركة X.com، التي أصبحت لاحقًا PayPal بعد اندماجها مع شركة Confinity، على الرغم من طرده من PayPal في عام 2000، حصل ماسك على 165 مليون دولار عند بيع الشركة لـeBay في عام 2002.

وباستخدام جزء من ثروته، أسس ماسك شركة SpaceX في عام 2002 بهدف جعل رحلات الفضاء أكثر فعالية من حيث التكلفة، واجهت الشركة العديد من الإخفاقات في البداية، لكنها نجحت في النهاية بإطلاق مركبة الفضاء "دراغون" التي أصبحت أول مركبة تجارية تصل إلى المدار وتعود بأمان.

في عام 2004، استثمر ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وسرعان ما أصبح رئيسًا لها، واجهت تسلا صعوبات مالية كبيرة، خاصة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، لكنها نجت بفضل تمويل إضافي من المستثمرين وثروة ماسك الشخصية.

ولم يتوقف ماسك عند هذا الحد، في عام 2013، طرح فكرة "هايبرلوب"، قطار فائق السرعة، وفي عام 2015، شارك في تأسيس شركة OpenAI، التي تهدف إلى تطوير ذكاء اصطناعي مفيد للبشرية، كما أسس شركة "ذا بورينغ كومباني" في عام 2016 لبناء أنفاق تحت الأرض، وشركة "نيورالينك" في عام 2017 لتطوير تقنيات زراعة الدماغ.

في عام 2022، استحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وأعاد تسميته إلى X، حيث بدأ في إعادة تشكيل سياسات المنصة ونشر آرائه السياسية.

الحياة الشخصية والجدل

على الصعيد الشخصي، مر ماسك بعلاقات عاطفية متعددة وأنجب العديد من الأطفال. كما أثار جدلًا بسبب تعليقاته المثيرة للجدل، مثل وصف فيروس كورونا بأنه "غبي" واتهامه لغواص بريطاني بـ"التحرش بالأطفال" خلال أزمة كهف تايلاند.

واجه ماسك مشاكل قانونية عدة، منها تسوية مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية بعد اتهامه بتضليل المستثمرين بخصوص تحويل تسلا إلى شركة خاصة، كما أثارت آراؤه السياسية جدلًا، خاصة بعد دعمه لليمين المتطرف في ألمانيا وهجماته على رئيس الوزراء البريطاني.

رغم نجاحاته الكبيرة، يواجه ماسك تحديات مستمرة، سواء في إدارة شركاته أو في تعامله مع الجدل العام، ومع دخوله عالم السياسة بشكل أعمق، يبقى مستقبله مليئًا بالأسئلة حول كيفية تأثير أفكاره وطموحاته على العالم، هو نفسه يرى أنه سيموت فقيراً وحيداً في وقت ما على حد قوله.

إيلون ماسك، بكل إنجازاته وإخفاقاته، يظل شخصية مثيرة للجدل، تثير الإعجاب والانتقاد في آن واحد، أصبح حالة، اتهمه بيل جيتس بالجنون لتدخله في السياسة، ودخل في خلاف حاد مع الملياردير جيف بيزوس مالك أمازون وأغضب السياسيين الألمان بتصريحاته، فإلى متى ستستمر زوبعة إيلون ماسك؟