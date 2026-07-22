«إنتل» أمام اختبار وول ستريت.. هل تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام؟

تتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج شركة «إنتل» المرتقبة غداً الخميس، في اختبار حاسم لقدرة عملاق صناعة الرقائق الأميركي على دعم موجة الصعود القوية التي شهدها سهمها هذا العام، مدفوعة بخطة التحول واستثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم الشركة بنحو 185% منذ بداية العام، بعدما ارتفع الطلب على معالجاتها المستخدمة في تشغيل تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تسجل الشركة أكبر نمو فصلي في الإيرادات خلال نحو ست سنوات.

ويتوقع المحللون أن تصل إيرادات «إنتل» خلال الربع الثاني إلى نحو 14.42 مليار دولار، بزيادة 12.1% على أساس سنوي، مع أرباح معدلة متوقعة عند 21 سنتاً للسهم. كما يُتوقع نمو إيرادات قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بنسبة 36.4% لتصل إلى 5.37 مليارات دولار.

ويركز المستثمرون على أداء قطاع التصنيع لحساب الغير، الذي يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الرئيس التنفيذي للشركة لإعادة بناء مكانة «إنتل» في سوق أشباه الموصلات، وسط ترقب عقود جديدة محتملة مع شركات كبرى، من بينها «تسلا»، إلى جانب صفقة محتملة لتصنيع رقائق لصالح «أبل».

ورغم الزخم القوي للسهم، تواجه الشركة تحديات مرتبطة بضعف سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وضغوط هوامش الربح نتيجة ضخ استثمارات ضخمة في توسيع قدراتها التصنيعية وتطوير تقنيات إنتاج متقدمة.

وتشير التوقعات إلى وصول هامش إجمالي الربح المعدل إلى 38.8% خلال الربع الثاني، فيما يرى محللون أن الهوامش لا تزال تحت ضغط بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع وتسريع خطط التوسع.

وتأتي نتائج «إنتل» في وقت تشهد فيه أسهم قطاع الرقائق تقلبات متزايدة، مع ترقب المستثمرين لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى وتقييم قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دفع نمو القطاع.