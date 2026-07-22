اليابان تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 2.49 مليار دولار الشهر الماضي

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء وصول عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 9ر406 مليار ين (49ر2 مليار دولار)، وهو ما يزيد بشدة عن توقعات المحللين التي كانت 120 مليار ين مقابل عجز بقيمة 8ر391 مليار ين خلال مايو.

وزادت صادرات اليابان خلال يونيو بنسبة 3ر19% إلى 929ر10 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة الصادرات بنسبة 6ر18% بعد زيادتها بنسبة 8ر16% خلال الشهر السابق.

في المقابل زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر25% إلى 335ر11 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 21% بعد زيادتها بنسبة 5ر12% خلال مايو.