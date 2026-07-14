هاباج لويد: فرض رسوم على عبور مضيق هرمز «خطأ فادح» ولا يمكن تقدير كلفته

حذرت شركة الشحن الألمانية هاباج لويد من أن فرض رسوم على عبور المياه الدولية سيكون «خطأً فادحاً»، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة فرض الحصار البحري على إيران وفرض رسوم بنسبة 20% على جميع الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز.

وقالت الشركة، في تصريحات لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء: إنها لا تستطيع في الوقت الراهن تحديد الأثر المالي بدقة للتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج على عملياتها، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وتأتي تصريحات هاباج لويد وسط تصاعد المخاوف في قطاع الشحن العالمي من أي قيود أو رسوم جديدة قد تؤثر على حركة التجارة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والغاز والسلع بين آسيا وأوروبا.