هل يرسل ترامب حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط؟

أفاد موقع أكسيوس الإخباري، الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط في ظل الصراع القائم مع إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع الموقع: "لدينا أسطول متجه إلى هناك وربما يذهب آخر أيضا"، مضيفا أنه "يفكر في إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملات الطائرات".

ويأتي ذلك بعد أن بدأت وفود من طهران وواشنطن، يوم الجمعة الماضي، مفاوضات جديدة في سلطنة عمان، التي تقوم بدور الوسيط، تحت إجراءات أمنية مشددة. وأكد ترامب أن المحادثات كانت "جيدة جدا" وأعلن عن مزيد من المفاوضات القادمة.

وكان ترامب قد هدد القيادة الإيرانية بتدخل عسكري وعزز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن.

ويتم الحديث الآن عن احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، بينما لا تزال القيادة الإيرانية متشككة بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس ترامب اليوم الأربعاء، في واشنطن، لمناقشة المفاوضات مع إيران. ومن المقرر أن يستقبل ترامب نتنياهو في البيت الأبيض عند الساعة 1100 صباحا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

وتطالب إسرائيل بأن يشمل أي اتفاق أمريكي مع إيران أيضا برنامج الصواريخ الإيراني ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، في حين رفضت القيادة في طهران هذه المطالب علنا مؤخرا.