«سيكيور دومينز» توسع عملياتها في المنطقة من الإمارات

أعلنت شركة «سيكيور دومينز»، أول منصة للأمن السيبراني السحابي في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا والمتخصصة في أمان نظام أسماء النطاقات (DNS)، عن إطلاق عملياتها في الشرق الأوسط. ويقع المقر الرئيسي لشركة «سيكيور دومينز» في الإمارات، مما يضعها في موقع مثالي لتقديم تغطية شاملة ودعم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

كشركة متخصصة في الأمن السيبراني القائم على السحابة، تساعد «سيكيور دومينز» المؤسسات على حماية مستخدميها وبياناتها وتطبيقاتها من التهديدات المتقدمة. وتعد الشركة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا التي تقدم خدمات أمان نظام أسماء النطاقات القائمة على السحابة عبر منتجها «دي إن إس آرمور» DNS Armor.

وقال وسام سعد الدين، الشريك المؤسس لشركة «سيكيور دومينز»: «يعد أمان نظام أسماء النطاقات جزءاً حاسماً في مشهد الأمن السيبراني اليوم نظراً لدوره الأساسي في منع الهجمات الإلكترونية. يمثل إطلاق عملياتنا خطوة مهمة في التزامنا بإعادة تشكيل صناعة الأمن السيبراني والتكنولوجيا في منطقة الخليج عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. نحن منظمة تركز على العملاء بالكامل، ونسعى لتقديم القيم الأساسية المتمثلة في تقليل المخاطر السيبرانية وزيادة الإنتاجية وتحسين التكلفة مع الحفاظ على الامتثال».

وأضاف محمد التنبكجي، الشريك المؤسس لشركة «سيكيور دومينز»: «مع تحول المؤسسات في المنطقة نحو التحول الرقمي واعتماد تقنيات ناشئة مثل SD-WAN والحوسبة السحابية، تتسع دائرة تعرضها للتهديدات السيبرانية، مما يجعل الأجهزة المتصلة والشبكات أكثر عرضة لمجموعة واسعة من الهجمات. نحن حريصون على تقديم خبرتنا وحلولنا المتقدمة لمساعدة المؤسسات على حماية عملياتها من التهديدات السيبرانية المتطورة. كما نتطلع لدعم رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل رقمي أكثر أماناً».

مع استخدام 90٪ من التهديدات السيبرانية لنظام أسماء النطاقات (DNS) كجزء من سلسلة الهجوم السيبراني، يعد منتج «دي إن إس آرمور» بمثابة خط دفاع أول حيوي للشركات. يجمع «دي إن إس آرمور» بين معلومات التهديدات المتقدمة وأمان نظام أسماء النطاقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بشكل استباقي بحظر النطاقات الضارة، والكشف عن نفق نظام أسماء النطاقات، ومنع تسرب البيانات عبر نظام أسماء النطاقات. كما يمكن المؤسسات من تبني نهج استباقي للأمن السيبراني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتصدي للتهديدات المتطورة وحماية البيانات الحساسة من خلال جدار الحماية القائم على نظام أسماء النطاقات.

تم تصميم «دي إن إس آرمور» لدعم مقدمي الخدمات المدارة مع مرونة وقابلية توسع متعددة المستويات، مما يسمح لفرق تقنية المعلومات بحماية المؤسسة في أي وقت ومن أي مكان مع الالتزام بسياسات الأمان. يعمل نظام «دي إن إس آرمور» بشكل كامل عبر 25 مركز بيانات موزعة استراتيجياً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتيح الوصول العالمي وتقديم الخدمات.