"ماج" تطلق مشروع "ريفيرا هايتس" ضمن المرحلة الأولى من "مرسى زايد" على ساحل البحر الأحمر في الأردن





أطلقت مجموعة ماج القابضة، متعددة الجنسيات والتي تضم شركات مختلفة تنشط في قطاعات متنوعة، رسمياً أعمال البناء والترويج لمشروع "ريفيرا هايتس"، الذي يُعد أول مشروع سكني فاخر ضمن "مرسى زايد"، أكبر مجمع متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في الأردن.

ويشكّل "ريفيرا هايتس" المشروع الأول ضمن خطة طموحة لتحويل مساحة 320 هكتاراً من الواجهة البحرية المطلة على البحر الأحمر في الأردن إلى وجهة عالمية للسياحة والسكن. وكانت "مجموعة موانئ أبوظبي"، المالكة لأراضي المشروع، قد اختارت في فبراير الماضي مجموعة ماج القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، مطوّراً رئيسياً للمشروع بهدف تحويل الواجهة البحرية في العقبة إلى بوابة جنوبية لأبرز المعالم السياحيّة في الأردن، بما في ذلك موقع البتراء الأثري المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومحمية وادي رم الطبيعية.

ويقع مشروع "ريفيرا هايتس" على الطرف الجنوبي من منطقة "مرسى زايد"، ويمتد على مساحة 51,000 متر مربع، ويضم أربعة أبراج سكنية فاخرة بارتفاع 35 طابقاً لكل منها، تحتوي على أكثر من 1,250 شقة سكنية مطلة على البحر.

وقال موفق أحمد القداح، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة: "يعكس مشروع "ريفيرا هايتس" الجوهر الحقيقي للأردن، من دفئه وتراثه وثقافته. نحن نضخ حياة جديدة ونشاطاً اقتصادياً متجدداً في مدينة العقبة، من خلال توفير مساحات تنبض بالحيوية وتعزز الارتباط الأصيل مع ساحل البحر الأحمر. وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، نعمل على تجسيد رؤيتنا في تطوير وجهة سياحية وسكنية عالمية تستقطب مختلف شرائح الزوّار ممن يبحثون عن الانتماء الحقيقي."

وقد بدأت حالياً الأعمال الميدانية في موقع المشروع، ومن المتوقع إتمام وتسليم الوحدات بحلول الربع الأول من عام 2028. وتلتزم مجموعة ماج القابضة بأعلى معايير الجودة والتصميم، وتقديم تجربة سكنية تركز على أسلوب الحياة، مدعومة بخطط دفع مرنة وخدمات إدارة عقارية متخصصة.

ومن جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا إطلاق مشروع ريفييرا هايتس، الذي يمثل الانطلاق الرسمي لأعمال التشييد في مرسى زايد، أحدث وأبرز المشاريع السياحية والسكنية المطلة على البحر الأحمر. وانسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة ماج القابضة بضخ استثمارات استراتيجية في الاقتصاد الأردني، من شأنها توفير فرص عمل طويلة الأمد، وتعزيز النمو الاقتصادي في هذه المنطقة الساحلية ذات الطابع الفريد والمميز".

ويمثل مشروع "ريفيرا هايتس" الأساس لرؤية "مرسى زايد" في إقامة مجمع حضري عصري ينبض بالحياة على الواجهة البحرية. ويجمع المشروع بين وحدات سكنية متميزة، وعروض ثقافية غنية، ومشهد اجتماعي حيوي في بيئة واحدة استثنائية، ما يجعله علامة فارقة في مسيرة تطوير مدينة العقبة.

ويُعد "مرسى زايد" مشروعاً سياحياً رائداً في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أكثر المشاريع العقارية طموحاً في منطقة الشرق الأوسط. ويقع مشروع "ريفيرا هايتس" بمحاذاة المرحلة الأولى من "مرسى زايد"، التي ستمتد على 1.2 كيلومتر من الواجهة البحرية للبحر الأحمر، وتضم مارينا، وفندقاً، وشققاً فندقية مع نادٍ شاطئي، وسوقاً قديماً يحتوي على 50 متجراً، إلى جانب نادي لليخوت، ومركز للزوار.

كما سيحتضن "مرسى زايد" منارة مسجد الشريف الحسين بن علي بعد ترميمها، وهي من أبرز المعالم المعمارية في مدينة العقبة. ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي الذي يجعله وجهة جاذبة للمقيمين والمستثمرين الإقليميين والدوليين.