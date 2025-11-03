وزارة المالية توقع أول اتفاقية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «أبوظبي الإسلامي»



وقّعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون أول بنك مشارك في تنفيذ مبادرة «صكوك الأفراد» التي أطلقتها الوزارة أخيراً، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية بسهولة وأمان، ومن خلال قنوات رقمية مبتكرة.



وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد في الإمارات البدء بالاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية عبر منصة «الصكوك الذكية» التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتيح الاستثمار في الصكوك المجزّأة، وإمكانية الوصول إلى صكوك الخزينة وشرائها بفئات مالية صغيرة، وذلك انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.



وتتميز منصة «الصكوك الذكية» بمرونة الاستثمار، حيث يبلغ الحد الأدنى 4000 درهم وبزيادات مقدارها 4000 درهم، في حين يصل الحد الأقصى إلى 28 ألف درهم لكل عملية، مع إمكانية تنفيذ عمليات متعددة، كما تتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة هوية إماراتية أو حساب «UAE PASS» التسجيل الإلكتروني، واستكمال إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وإنشاء ملف المخاطر مباشرة عبر المنصة، إلى جانب الاطلاع على نشرة شروط الصكوك وتفاصيل الصفقة.



وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يأتي توقيع الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي خطوة أولى في تنفيذ مبادرة (صكوك الأفراد) والتي تعكس التزام الوزارة بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المستدام. وتمثّل الشراكة مع المصرف نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام».



وأضاف: «من خلال هذه الاتفاقية، نتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية، بما يضمن سهولة الوصول، والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة تدعم استقرار الأسر والمجتمع».

من جهته، قال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا أن نكون الشريك الأول في هذا البرنامج الرائد، الذي يُسهم في تعزيز فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين. فمن خلال سدّ الفجوة بين الأسواق المؤسسية وتلك المخصصة للأفراد، نتيح للجميع الاستثمار في صكوك سيادية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر ومدعومة من الحكومة. ويجسّد هذا التعاون التزامنا بالابتكار والشمول المالي وتطوير قطاع التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات».

جلسات توعية



وسيتم إدراج جميع صكوك وزارة المالية ضمن المنصة باستثناء تلك التي تقترب من موعد استحقاقها، دون الحاجة لموافقات من الجهات التنظيمية، حيث سيتولى مصرف أبوظبي الإسلامي إدارة رصيد الصكوك من خلال التخصيص الأولي أو عبر عمليات السوق الثانوية، كما سيتم تنظيم جلسات توعية وتثقيف للمستثمرين، وإتاحة قسم للأسئلة الشائعة على المنصة، وإجراء استبيانات دورية لتلقي الملاحظات ومعالجة الشكاوى داخلياً، بما يضمن تجربة استثمارية شفافة ومتكاملة.



ترسيخ مفهوم الادخار

وأكدت وزارة المالية أن توقيع هذه الاتفاقية يمثّل المرحلة الأولى من سلسلة شراكات استراتيجية سيتم الإعلان عنها تباعاً مع عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المبادرة، بهدف إتاحة الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية على نطاق أوسع، وتعزيز الوعي المالي بين فئات المجتمع، وترسيخ مفهوم الادخار المسؤول كونه إحدى ركائز الاستدامة المالية في الدولة.

وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة تتيح للمستثمرين الأفراد الاطلاع بسهولة على تفاصيل الصكوك عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، ومنها جداول الأرباح والاستحقاقات، ورسوم المعاملات، وقنوات الاسترداد المبكر، كما تم اعتماد هيكل رسوم تفضيلي وتشريعات تنظيمية واضحة تضمن الشفافية الكاملة وسهولة الاستثمار، في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات التمويل الإسلامي الحكومية.