«جي بي مورغان» يخشى تصحيحاً كبيراً في الأسواق

قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، إن خطر تراجع أسواق الأسهم الأمريكية أعلى من تقديرات السوق الحالية. وأضاف أنه يخشى تصحيحاً كبيراً في الأسواق خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين.

وقال إن الذكاء الاصطناعي واقع حقيقي، وسيفيد العالم على المدى الطويل، لكن ذلك لا يعني أن جميع المستثمرين فيه سيحققون مكاسب، و«جزء من الأموال المستثمرة في الذكاء الاصطناعي سيُفقد على الأرجح».

وأعرب عن قلقه بعض الشيء بشأن مستويات التضخم، بينما توجد عوامل عدة تثير حالة من عدم اليقين، من بينها التوترات الجيوسياسية والإنفاق المالي المرتفع.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة قد شهدت يوم الجمعة تراجعاً حاداً أفقدها نحو 770 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعدما هوت أسهم إنفيديا وأمازون وتسلا بنحو 5% لكل منها، ما دفع مؤشر ناسداك للهبوط بنسبة 3.6%، في أسوأ أداء له منذ أبريل الماضي.

وجاءت هذه التراجعات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض «زيادة ضخمة» في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، قبل أن يعلن لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات من الصين، بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل، إضافة إلى قيود على تصدير «البرمجيات الحيوية»، ما زاد الضغوط على أسهم التكنولوجيا في جلسات ما بعد الإغلاق.