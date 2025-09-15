«أمنيات» تجمع 900 مليون دولار من إصدارات الصكوك خلال 2025

أعلنت «أمنيات»، شركة التطوير العقاري الرائدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة بدبي، أنها جمعت 900 مليون دولار من إصدارات الصكوك خلال 2025 كاشفة عن نجاحها في تسعير صكوك بقيمة 400 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد إلى 3 سنوات ونصف، في خطوة تمثل ثاني إصدار لها في أقل من 6 أشهر.

وأنجزت الصفقة بشروط محسنة بشكل ملحوظ مقارنة بالإصدار السابق ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في الجدارة الائتمانية للشركة، وفي متانة قطاع العقارات الفاخرة وقدرته على النمو في دبي. ومن المقرر أن يدرج هذا الإصدار من الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية ببورصة لندن وبورصة ناسداك دبي، ليبدأ تداوله خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب حاجز المليار دولار عند ذروة الطلب، ليغلق عند أكثر من 800 مليون دولار، وهو ما يزيد على ضعف حجم الإصدار المستهدف، في دلالة واضحة على الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة.

ويعكس معدل الربح البالغ 7.25% تقلصاً في الهامش بواقع 112.5 نقطة أساس مقارنة بصفقة الصكوك التي أبرمتها أمنيات في وقت سابق من هذا العام، ما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين والثقة المتنامية في جدارتها الائتمانية.

وأنجزت الشركة هذه الصفقة ضمن جدول زمني معجل ودون الحاجة إلى حملات تسويقية مسبقة، وهو ما يؤكد متانة علاقات أمنيات مع المستثمرين والسمعة المرموقة التي تحظى بها في السوق. ويسهم هذا الإصدار الجديد في تمديد آجال استحقاق ديون أمنيات إلى ما بعد صكوكها القائمة والمستحقة في عام 2028 وذلك نتيجة تركيز الشركة على الإدارة المالية الرشيدة ما يهيئها لتحقيق نمو قوي في المستقبل.

وكانت أمنيات قد جمعت في مايو الماضي 500 مليون دولار من خلال طرح صكوك خضراء لأجل 3 سنوات ضمن أول دخول للشركة إلى أسواق أدوات الدين العالمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً في مسيرتها التمويلية. وبإضافة هذا الإصدار الجديد من الصكوك، يرتفع إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركة خلال عام 2025 إلى 900 مليون دولار.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»: «يمثل إصدارنا لصكوك ثانية في غضون 6 أشهر فقط من دخولنا الأول للسوق، وبشروط أفضل، خطوة بالغة الأهمية في مسيرة أمنيات تدل على عمق الثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في رؤيتنا، والتزامنا بأعلى معايير الحوكمة، وفي استمرارية فرص النمو الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي. كما يعكس الطلب القوي والتحسن في شروط التسعير تقدير السوق لبرنامج التطوير الطموح ومسار النمو الواعد في الشركة، ويتيح لنا مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ استراتيجيتنا بنجاح، وتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية».

يذكر أن هذه الصكوك، الحاصلة على تصنيف ائتماني عند درجة «BB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني، قد أصدرت ضمن برنامج إصدار شهادات الصكوك التابع لشركة «أمنيات للصكوك 1 المحدودة» والبالغ قيمته 2 مليار دولار.

ويأتي نجاح هذه الصفقة تتويجاً للأداء الاستراتيجي والتشغيلي القوي الذي حققته الشركة خلال هذا العام، والذي تخللته سلسلة من الإنجازات النوعية.