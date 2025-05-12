ناسداك دبي ترحّب بإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من "أمنيات"

رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من "أمنيات"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي. وتمتد هذه الصكوك لثلاث سنوات، وتُستحق في 6 مايو 2028، وتم إصدارها بموجب برنامج إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، مع معدل ربح قدره 8.375%.

ستدعم هذه الصكوك تطوير مشاريع عقارية مرتبطة بالاستدامة والبيئة ضمن محفظة "أمنيات" مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والبناء المستدام وتعزيز الأداء البيئي.

وقد شهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم. وتم تحديد معدل الربح الأولي ضمن النطاق الأعلى من نسبة 8%، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجية "أمنيات" وقطاع العقارات القوي في دبي.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمنيات" جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وفي هذه المناسبة، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمنيات": "ُمثل قرع الجرس اليوم أكثر من مجرد إنجاز مالي، فهو يشير بوضوح إلى التزام أُمنيات طويل الأمد بالنمو المستدام والاستثمار المسؤول. ويعكس الإطلاق الناجح لهذه الصكوك الخضراء إيماننا الراسخ بأن الربحية والأثر البيئي الإيجابي عنصران مترابطان لا ينفصلان. كما أن تغطية الاكتتاب بأعلى من المعدل المستهدف والإصدار الناجح الذي تلاه يؤكد على الإقبال المتزايد على الأدوات الاستثمارية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقق نتائج مستدامة في آن واحد.

نفخر بإدراج صكوكنا الخضراء في ناسداك دبي، وهي بورصة دولية رائدة توفّر مستوى غير مسبوق من الشفافية والوضوح والاتصال مع المستثمرين العالميين. ونشكر فريق ناسداك دبي على دعمهم القيّم طوال هذه الرحلة. فهذا المنصّة توفّر البنية التحتية المثالية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز تواصلنا مع أسواق رأس المال الإقليمية والدولية."

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يعدّ إدراج الصكوك الخضراء من شركة أمنيات إضافةً قويةً ستعزز منظومة إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل الإسلامي في ناسداك دبي، كما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز التمويل المرتبط بالاستدامة، ويعزز استقرار وتنوّع السوق. ويسرّنا أن نساهم في دعم مسيرة أمنيات في أسواق رأس المال، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بينما تواصل الشركة تعزيز بصمتها وتأثيرها."

وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لأدوات الدين المرتبطة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في بورصة ناسداك دبي إلى 29.6 مليار دولار أمريكي، مما يشكل حصة كبيرة ومتنامية من سوق أدوات الدين في البورصة، وتمثل أدوات الدين الخضراء المرتبطة بالاستدامة ما يزيد عن 60% من إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعكس الزخم والإقبال القوي في المنطقة على أسواق رأس المال المستدامة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي الآن 96.2 مليار دولار أمريكي، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين في البورصة 138 مليار دولار أمريكي.