طيران الإمارات تمدد شراكتها الاستراتيجية مع "إم إس سي كروز"

أعلنت طيران الإمارات و"إم إس سي كروز" عن تمديد شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد بهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين عبر الجو والبحر، ودعم طموحات دبي لتكون مركزاً عالمياً للسياحة البحرية، واستكشاف فرص نمو مستقبلية على امتداد شبكة خطوط الناقلة العالمية.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي، حيث ترتكز مذكرة التفاهم على علاقة تعاون تمتد لأكثر من عشر سنوات، وتستفيد من نقاط القوة لدى كل من طيران الإمارات و"إم إس سي كروز" في الارتقاء بتجربة العملاء ودعم نمو منظومة السياحة البحرية في دبي.

وقّع مذكرة التفاهم نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، وإيود-فيليب لو غوينيل، مدير برنامج عطلة "فلاي آند كروز" مع "إم إس سي كروز",

وقال نبيل سلطان: "تمثل شراكتنا الراسخة مع "إم إس سي كروز" نموذجاً ناجحاً لكيفية تضافر الجهود بين علامتين بارزتين لدعم منظومة السياحة البحرية في دبي والارتقاء بتجربة المسافرين. يشهد قطاع المسافرين عبر الرحلات البحرية نمواً قوياً، وسنعمل مع شركائنا في "إم إس سي كروز" على مبادرات تسويقية مشتركة لتسليط الضوء على الباقات المتكاملة التي تجمع بين تنوع وجهاتنا الجوية وتجربة بحرية راقية ومتكاملة".

وقال جياني أونوراتو، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي كروز": "ترتكز شراكتنا مع طيران الإمارات على التزامنا المشترك بتقديم تجارب لا تُنسى وخدمة عالية الجودة لضيوفنا، حيث تُعتبر كلٌّ من طيران الإمارات و"إم إس سي كروز" رائدتين في مجالهما. ويسعدنا تمديد هذه الشراكة الناجحة ومواصلة تقديم خدمة طيران الإمارات الشهيرة عالمياً، إلى جانب التجربة التي لا تُنسى التي تنتظر ضيوفنا من خلال باقاتنا للسفر والرحلات البحرية".

تشمل باقات "فلاي آند كروز" مزايا حصرية من بينها استقبال الضيوف عند الوصول بحافلة مخصصة لنقلهم إلى السفينة مباشرة. وعند العودة، يمكن للضيوف تسليم حقائبهم في محطة الرحلات البحرية واستلامها مباشرةً عند وصولهم إلى وجهتهم النهائية.

وستركز الشراكة بين طيران الإمارات و"إم إس سي كروز" على تعزيز التعاون عبر أسطول سفن الشركة، بما في ذلك علامتها الفاخرة "إكسبلورا جيرنيز"، لتقديم تجربة راقية ومتميزة للمسافرين المتميزين، كما سيعمل الطرفان على تطوير استراتيجيات نمو تسهم في توسيع حركة السياحة البحرية إلى ما بعد دبي.

وستشمل مجالات التعاون كذلك التنسيق في حملات تسويقية وترويجية مشتركة في الأسواق الرئيسية، لتعزيز مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية وتحفيز الطلب على رحلات "إكسبلورا جيرنيز". وسيتعاون الطرفان في تنسيق جداول الرحلات الجوية والبحرية، بما يضمن تكامل البرامج وتقليص فترات العبور.

وستشمل مجالات التعاون التنسيق في حملات تسويقية وترويجية مشتركة في الأسواق الرئيسية، لتعزيز مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية وتحفيز الطلب على رحلات "إكسبلورا جيرنيز". وسيتعاون الطرفان في تنسيق جداول الرحلات الجوية والبحرية، بما يضمن تكامل البرامج وتقليص فترات العبور، إلى جانب العمل على مبادرات في أسواق جديدة ضمن شبكة طيران الإمارات لدعم توسع "إم إس سي كروز" خارج دولة الإمارات.

كما ستسعى طيران الإمارات و"إم إس سي كروز" إلى تبادل البيانات التشغيلية والرؤى لتعزيز جودة الخدمات، واستكشاف تخصيص مقاعد للرحلات البحرية وفقاً لمواسم الإبحار وطلب العملاء على السفر الفاخر، والتنسيق حول جداول الرحلات، وتسهيل إجراءات تسجيل الدخول في محطة السفن السياحية في ميناء راشد.

ويُتيح 16 مكتباً لطيران الإمارات مخصص لإنجاز إجراءات السفر في ميناء راشد، للمسافرين بعد مغادرة سفنهم السياحية، تسجيل أمتعتهم والحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلة، ما يسهل لهم إجراءات المطار مباشرةً حتى بوابة الصعود للطائرة.