ميلانو من دانوب توسع حضورها عالمياً بالمشاركة في معرض كانتون الصيني الـ 137

تشارك ميلانو من دانوب، العلامة التجارية المتخصصة في حلول الحمامات والمنزل، في معرض كانتون الصيني الـ 137، الذي يستمر حتى 27 أبريل 2025، في قوانغتشو، الصين. وبصفتها علامة تجارية رائدة لمجموعة دانوب، تعرض ميلانو سخانات المياه المتطورة، مُبرزة ريادتها في الابتكار والجودة في قطاع تسخين المياه.



وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: «يُعد معرض كانتون أكبر معرض تجاري في العالم، حيث يرحب بالمشترين والبائعين من أكثر من 220 دولة ومنطقة. لا توجد منصة أفضل من معرض كانتون للظهور العالمي. بالنسبة لميلانو، فهو أكثر من مجرد رؤية، بل هو فرصة استراتيجية لتوسيع حضورنا في الأسواق الرئيسة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية». إلى جانب تسليط الضوء على مجموعتنا من سخانات المياه في المعرض، نعرض أيضاً مجموعة ميلانو الكاملة - من الأدوات الصحية والكهربائية إلى الأدوات المنزلية ولوازمها.

«تُعدّ ميلانو وجهةً مثاليةً لجميع احتياجات تحسين المنزل. بفضل بنيتنا التحتية اللوجستية المتينة في كلٍّ من دبي والصين، نوفر للمشترين مرونةً في الاختيار بين شحنات الحاويات المختلطة من دبي أو طلبات الشراء بالجملة من الصين. مهمتنا واضحة: أن نجعل ميلانو علامةً تجاريةً عالميةً بحق، سهلة الوصول ومتكيّفة مع جميع الأسواق. ففي معرض كانتون، يتواجد العالم هنا - من آسيا إلى أفريقيا، ومن الأمريكتين إلى أوروبا» صرّح أنيس ساجان.

التواصل والنمو العالمي

يُقام معرض كانتون على مساحة 1.55 مليون متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 28,000 عارض، وهو مؤشرٌ حيويٌّ لاتجاهات التجارة الدولية. وتأتي عودة ميلانو هذا العام في أعقاب مبيعاتٍ مبهرةٍ من سخانات المياه بلغت 95 مليون دولار أمريكي في عام 2024، نتيجةً للمشاركة المستمرة والسمعة القوية للعلامة التجارية. قال ساهيل ساجان، مدير ميلانو من دانوب: «ميلانو أكثر من مجرد منتج، إنها وعد بالجودة وسهولة الوصول. يتيح لنا حضورنا في معرض كانتون التواصل والتعاون ومواكبة اتجاهات السوق. الأمر لا يقتصر على عرض المنتجات فحسب، بل يشمل أيضاً بناء علاقات مثمرة مع شركاء على المدى الطويل، والتواصل مع موردين جدد ومشاركة، ما يجعل ميلانو فريدة حقاً .. جودة متينة وحلول منزلية متكاملة تحت سقف واحد».

وأضاف: «نعرض أحدث التطورات في تقنيات تسخين المياه لدينا، مع توسيع عروضنا في مجال الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية والمرافق. كما تُمثل هذه فرصة رائعة لاستكشاف مشاريع مشتركة مع مصنعين عالميين لتحقيق قيمة أكبر لعملائنا. نريد أن يختبر العالم لماذا تُعد ميلانو العلامة التجارية المفضلة للمستهلك المهتم بالجودة اليوم».

مع ازدهار قطاع العقارات في دبي، تلعب محفظة ميلانو دوراً محورياً في العديد من المشاريع البارزة.

أكد ساحل قائلاً: «لسنا هنا فقط لتنمية الصادرات، بل لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. ندعو المطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين لاستكشاف مجموعة ميلانو الكاملة، واكتشاف كيف يمكن لمنتجاتنا أن ترتقي بمشاريعهم السكنية والتجارية».

وبما أن المرحلة الثانية من معرض كانتون تركز على معدات الصرف الصحي والحمامات، ومواد البناء، والأدوات المنزلية، فإن مشاركة ميلانو تعكس التزام الشركة بتقديم حلول شاملة لتحسين المنازل.

كما تُسلط الضوء على العلاقات التجارية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، ما يجعل ميلانو مثالاً بارزاً على كيفية نمو الشركات الإماراتية عالمياً من خلال الابتكار والجودة والشراكات الاستراتيجية.