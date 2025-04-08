حمدان بن محمد: العلاقات بين الإمارات والهند بُنيت على الثقة وشكَّلها التاريخ

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن العلاقات بين الإمارات والهند بُنيت على الثقة وشكلها التاريخ، وتقودها رؤيتنا المشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "سعدت بلقاء دولة رئيس الوزراء @NarendraModi اليوم في نيودلهي. أكدت مناقشاتنا متانة العلاقات بين الإمارات والهند.. علاقات بُنيت على الثقة، وشكلها التاريخ، وتقودها رؤيتنا المشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام".