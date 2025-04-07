«دوكاب» تطلق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد للمرة الأولى خليجياً

أعلنت مجموعة دوكاب إطلاق منتجها الجديد للمرة الأولى في منطقة الخليج؛ كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد، التي تجمع بين قوة كابلات الجهد العالي وتقنية الألياف الضوئية، لتقدم حلاً عملياً يلبي الاحتياجات المتزايدة لحلول الطاقة الذكية والمستدامة، وذلك خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 تحقيقاً لرؤية الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ مكانة المجموعة شريكاً موثوقاً في صناعة الطاقة على المستويين المحلي والعالمي.

مبادئ الاستدامة

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يتماشى إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد مع معايير الممارسات الصناعية المتوافقة مع مبادئ الاستدامة، ويعكس التزام دوكاب بشكل كبير في دعم مشاريع التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات والعالم. يتمتع منتجنا الجديد بمميزات متطورة وتتوافق مع المعايير الدولية، ما يسهم في تعزيز حضور الشركة وتوسعها نحو أسواق عالمية جديدة».

وأضاف: «يقع الابتكار في جوهر عملنا، حيث نحرص في دوكاب على تطوير حلول طاقة متخصصة تحدث فرقاً حقيقياً ومستداماً في جميع القطاعات، وتلبي احتياجات المناطق الأقل تطوراً».

خطوة محورية

وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب: «إن إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد الخاصة بنا يشكل خطوة محورية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في نقل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ومن خلال دمج أداء كابلات الجهد العالي مع تقنية الألياف الضوئية، فإننا نمكن مشغلي المرافق من إدارة شبكات الطاقة بكفاءة وأمان ودقة أكبر.

وأضاف أن هذا المنتج يعالج تحديات اليوم بينما يمهد الطريق لمستقبل البنية التحتية للطاقة، ويعكس التزام دوكاب بأخذ دور محوري في تطوير عمليات نقل الطاقة العالمية. نحرص في دوكاب على تعزيز جهود نقل الطاقة بوسائل يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً في المجتمعات في أنحاء العالم، أبرزها الابتكار».

وتسعى «دوكاب» من خلال المنتج الجديد إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة الأكثر ذكاء واستدامة، ويجمع كابل الألياف الضوئية عالي الجهد (HV)، بين قدرات الجهد العالي وتقنية الألياف الضوئية، ويتم إنتاجه باستخدام 98 % من المواد المعاد تدويرها ويعتمد ممارسات تصنيع صديقة للبيئة لتقليل النفايات والتأثير البيئي.

وتتمتع «دوكاب» بإرث عريق في تمكين المجتمعات من التحول والوصول إلى الطاقة بطرق فعّالة ومستدامة، مما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع والنمو والازدهار وتحسين جودة الحياة. وفي إطار التزامها بالابتكار، تعتمد دوكاب تقنيات مبتكرة لتقديم حلول طاقة مستدامة تلبي احتياجات المجتمعات المتزايدة.

ومن خلال تبنيها الإنتاج الصديق للبيئة والمواد المعاد تدويرها والتقنيات الموفرة للطاقة، تواصل دوكاب جهودها في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال نقل الطاقة المستدامة.