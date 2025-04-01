إقبال غير مسبوق على مراكز التسوق خلال العيد

شهدت المراكز التجارية ومنافذ البيع في الأسواق ومحال البيع بالتجزئة ازدحاماً شديداً وإقبالاً غير مسبوق من المتسوقين في مختلف إمارات الدولة خلال عيد الفطر المبارك.

وانطلق آلاف الزوار في دبي إلى المولات:«الإمارات»، دبي فستيفال سيتي، ابن بطوطة، وافي، دبي مارينا مول، ودبي مول وغيرها، كما شهدت مواقف السيارات في المراكز التجارية في دبي ازدحاماً كبيراً، حيث استعانت مراكز التسوق الرئيسة والمولات بطواقم أمن إضافية لتنظيم حركة المتسوقين والتقليل من حدة الازدحام، وتسهيل عمليات الدخول والخروج.

كما توافد آلاف المتسوقين على الأسواق الأخرى في المدينة.

وفي أبوظبي توافد المتسوقون على مدار الأيام الماضية على مولات الخالدية، والمارينا، وديرفيلدز، والوحدة، وياس، وأبوظبي مول، كما نجحت مراكز التسوق والمحلات الكبرى ومراكز الترفيه في مختلف إمارات الدولة في استقطاب آلاف الزوار بتنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة، مع إطلاق خصومات متنوعة على السلع والمنتجات.

فيما أكد عدد من الخبراء والمسؤولين في المراكز التجارية أن الإمارات أكثر الوجهات المرغوبة للتسوق والسفر والسياحة.

وأشاروا إلى أن أيام العيد فرصة للخروج والتسوق والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات وأيضاً الملابس والهدايا والعطور.

القطاع السياحي

وقال جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي: على مدار الأيام الماضية تلاحظ أن مواقف السيارات في المولات، وخصوصاً في دبي، كانت مزدحمة بشكل لافت؛ وهذا يعني وجود إقبال كبير على مراكز التسوق بشكل عام مع حلول عيد الفطر المبارك. وأكد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تعد واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للسفر والسياحة والتسوق، كما تعد سوقاً حيوياً لاستضافة الأحداث والفعاليات الترفيهية العالمية.

وأوضح أن الدولة من أهم دول المنطقة في قطاع البيع بالتجزئة وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن النمو المستمر بأعداد السياح يساهم في دعم مبيعات التجزئة، وخصوصاً في قطاع المنتجات الفاخرة والأسواق الحرة.

وأضاف: إن الموقع الاستراتيجي للدولة، وزيادة شركات الطيران، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، كلها عوامل ساهمت في جاذبية الإمارات كوجهة تسوق رائدة عالمياً.

وأوضح أن الإقبال الكبير على مراكز التسوق والمحال التجارية خلال الأيام الماضية يظهر النجاح الكبير الذي تحقق في القطاع السياحي في دولة الإمارات، مشيراً إلى النتائج الإيجابية والمميزة التي تحققت بالقطاع السياحي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني خلال العام 2024، لتصل إلى ما يعادل 12 % من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

وأضاف الجروان: مبيعات التجزئة في دولة الإمارات تشهد نمواً بمعدل سنوي كبير وواضح مع تزايد عدد الوافدين إلى البلاد، والتدفق الكبير للسياح ذوي الملاءة المالية العالية، وارتفاع الطلب على تجارب التسوق الفريدة.

تجربة استثنائية

وأكد بهوبندر سينغ، المدير العام والمدير التنفيذي للشؤون المالية في دلما مول، أن قطاع التجزئة يشهد نمواً ملحوظاً بسبب ارتفاع الطلب خلال أيام العيد.

وقال: «نحرص في دلما مول على أن تكون كل زيارة لزوارنا تجربة استثنائية بكل المقاييس، ومع حلول عيد الفطر المبارك، الذي يجسّد قيم الفرح والتآلف والبدايات الجديدة، حرصنا على تقديم أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية، تجمع العائلات والمجتمعات في لحظات لا تُنسى.

وأوضح أنه تم تصميم باقة متنوعة من الفعاليات الجاذبة، إلى جانب تجربة تسوق استثنائية، مشيراً إلى العروض والهدايا، التي يقدمها دلما مول وتليق بأجواء العيد.

العروض والتخفيضات

أكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو، زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 10 % خلال إجازة عيد الفطر المبارك مقارنة بالأيام العادية، مشيراً إلى أن أيام العيد فرصة للخروج والتسوق والاستفادة من وجود العديد من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات وأيضاً الملابس والهدايا والعطور بمناسبة عيد الفطر.

وأضاف أن عروض عيد الفطر شملت خصومات تصل إلى 50 % على كثير من المنتجات، وأن التجارة الإلكترونية شهدت انتعاشاً ونمواً خلال شهر رمضان، حيث يفضل الكثيرون التسوق عبر الإنترنت لشراء المستلزمات من ملابس وعطور وغيرها التي يستطيع العملاء طلبها عبر الإنترنت واستلامها في منازلهم، ما يوفر لهم الوقت والجهد.

وأشار إلى أن الخصومات الإلكترونية والعروض الترويجية خلال العيد تشجع المتسوقين على اغتنام العروض والصفقات، إضافة إلى ذلك، تشهد أسواق الأغذية والإلكترونيات خصومات وعروضاً خاصة خلال العيد لتشجيع العملاء على التسوق عبر الإنترنت والاستفادة من الصفقات المتاحة.

العروض الترفيهية

وقال نبيل السكوتي، المدير العام لديرفيلدز مول: «شهدنا زيادة كبيرة في عدد الزوار خلال الأيام الأخيرة من رمضان، ما يعكس حماس المتسوقين للاحتفال بالعيد، حيث يستمتع الزوار بتجربة تسوق فريدة، إلى جانب العروض الترفيهية المميزة والتخفيضات الحصرية من متاجرنا».

وتابع: «يعد ديرفيلدز مول الوجهة العائلية الأبرز في أبوظبي خلال عيد الفطر، حيث يقدم تجربة احتفالية استثنائية تجمع بين العروض المسرحية الترفيهية والخصومات الحصرية من متاجر المول».

وأوضح أنه بعد انتهاء شهر رمضان، تستمر أجواء الفرح مع احتفالات العيد التي تقام يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 9 مساءً. ويستضيف المول العرض المسرحي الجديد «شعبية الكرتون»، وسط أجواء مليئة بالمرح والضحك.

كما يمكن للزوار لقاء شخصياتهم الكرتونية المفضلة والتقاط الصور التذكارية معهم، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية حصرية تضيف لمسة خاصة إلى الاحتفال. كما يقدم المول خيارات متنوعة من أشهى المأكولات العالمية والنكهات العربية الأصيلة، ما يضمن تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين التسوق والاحتفال والاستمتاع بألذ الأطباق.

عروض ترفيهية وفرصة للفوز بجوائز

احتفل ريم مول، موطن «سنو أبوظبي» وأبرز وجهات التسوق والترفيه في أبوظبي، بعيد الفطر من خلال مجموعة رائعة من العروض الحية والأنشطة التفاعلية، إلى جانب فرصة استثنائية للفوز بجائزة تجديد المنزل بقيمة 50 ألف درهم، ويقدم ريم مول أيضاً أنشطة مجانية للأطفال خلال عيد الفطر وحتى 4 أبريل، لضمان استمتاع جميع أفراد الأسرة، حيث يمكن للأطفال المشاركة في ورش الفنون والحرف اليدوية، الألعاب التفاعلية، والأنشطة التعليمية الممتعة طوال فترة العيد.

وقال بروس فون كوفمان، مدير ريم مول: «يفخر ريم مول بتقديم تجربة تسوق وترفيه استثنائية في أبوظبي.

من خلال جوائز تجديد المنزل الحصرية، ومجموعة لا مثيل لها من متاجر الأثاث، والعروض الترفيهية العالمية بمناسبة عيد الفطر، ندعو الجميع للانضمام إلينا للاحتفال مع عائلاتهم وخلق ذكريات لا تنسى. نحن نتطلع إلى استقبال الجميع في ريم مول خلال عيد الفطر».

وكجزء من احتفالات عيد الفطر، يوفر ريم مول لزواره فرصة الفوز بإحدى خمس جوائز لتجديد منازلهم، كل منها بقيمة 50 ألف درهم. بفضل مجموعة متاجر الأثاث المنزلي الأكبر في الإمارات.

يُعد ريم مول الوجهة المثالية لمن يبحثون عن تحديث مساحات منازلهم، ويستضيف ريم مول عروضاً ترفيهية يومية مباشرة من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً طوال أيام عيد الفطر، لتقديم أجواء استثنائية لزواره، تتضمن عروضاً بهلوانية مذهلة وأداء حركات استعراضية مبهرة، وراقصي التنورة الذين يعرضون فنهم التقليدي المميز، وعروضاً لأحادية العجلة وفقرات المشي على الحبل وعروض الخفة، وكرنفالاً متجولاً مليئاً بالمفاجآت والمهرجين وفناني الأداء، وعرض الفقاعات الرائع، وهو تجربة ممتعة للأطفال والعائلات. (أبوظبي - البيان)