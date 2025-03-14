"أراضي دبي" تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات في الإمارات، وذلك في إطار مبادرة “ريس” الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة للقطاع العقاري.

وتتيح المنصة الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة “تيرن ريووردز”، إمكانية سداد الإيجارات عبر البطاقات المصرفية دون أي رسوم إضافية.

ويأتي هذا الابتكار في إطار جهود دبي لتعزيز كفاءة القطاع العقاري وتسهيل المعاملات المالية عبر حلول مرنة وآمنة.

وأكد سعيد السيد، الشريك المؤسس في “تيرن ريووردز”، أن المنصة الرقمية الجديدة تسهم في تحديث تجربة الإيجار وتساعد المستأجرين على إدارة نفقاتهم الشهرية بشكل أكثر مرونة من خلال تحويل أكبر التكاليف الشهرية إلى مدفوعات مجدولة مع مكافآت تحفيزية.