عروض مصرفية على تمويل السيارات والاقتراض

استبقت بنوك محلية الموسم الرمضاني بطرح عروض تمويلية بشروط ميسرة وامتيازات على استخدام الحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية، تمتد بعضها حتى ما بعد الشهر الكريم، فيما قال مصرفيون بأن البنوك المحلية عادة ما تستبق رمضان بعروض مبكرة للحفاظ على استمرارية الطلب على خدمات التمويل بشكل أساسي، مع ارتباط بعضها بموسم الإقبال على بعض السلع الممولة التي تشهد عروضاً سوقية إضافية تعزز بدورها الإقبال على الاقتراض.

وشملت العروض التي رصدتها «البيان» عروضاً تمويلية جاءت بمقدمتها تمويل السيارات، وبشروط ميسرة كتأجيل الدفع لفترات تصل 120 يوماً مع إرساء معدلات تنافسية على صعيد أسعار الفائدة، ولا سيما للعملاء من المواطنين مع توفير جوائز محفزة كالفوز بسداد مجاني لعدد من الأقساط.

وضمت العروض المصرفية أيضاً تعزيز المميزات الخاصة باستخدام البطاقات المصرفية من خلال إرساء نسب استرداد تصل 10 % من القيمة، فيما شملت العروض الممتدة لما بعد الموسم الرمضاني عروضاً لتحفيز فتح واستخدام الحسابات البنكية عبر سحوبات مكافآت مباشرة تصل إلى 10 أضعاف قيمة الحسابات.

ووفق المصرفيين يتسم الموسم الرمضاني بسمة تنافسية واضحة بين البنوك، حيث قال المصرفي أمجد نصر: إن البنوك اعتادت قبيل الموسم الرمضاني طرح عروض جاذبة للإبقاء على استمرارية الطلب على الخدمات المصرفية وقوة المبيعات مع تباطؤ حركة الأعمال نوعاً في الشهر الكريم، متضمنة أسعار تفضيلية بالنسبة لسعر الفائدة أو الإعفاءات أو تسهيلات الدفع أو حتى السحوبات والجوائز المباشرة.

وأوضح أن عروض التمويل ترتبط أيضاً بعوامل خارجية بما فيها الإقبال على السلع، بما جعل تمويل السيارات يتصدر العروض التمويلية المطروحة من قبل المصارف خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث يشهد السوق في المقابل نشاطاً من قبل وكالات السيارات في طرح عروض ترويجية بدورها على شراء السيارات الجديدة، بينما تشمل عروض البنوك أيضاً معظم صور الإقراض الشخصي حتى القروض العقارية.

فيما أضاف بأن المحفزات البنكية تضم أيضاً الإعفاء من الرسوم الإدارية، إلى جانب إمكانية تأجيل أقساط الدفع من 3 شهور إلى 4 شهور مع تخفيض سعر الفائدة بشكل واضح، فيما تشمل المحفزات غير المباشرة فرص الفوز بجوائز وكربونات للخصم.

وتابع، بأن بعض البنوك عمدت في عروضها إلى الربط ما بين محفزات الاقتراض، كمنح بطاقات ائتمانية إضافية عند الحصول على تمويل شخصي أو المميزات الخاصة ببطاقات الائتمان بشكل مباشر مثل الإعفاء من رسوم الدفع، أو تعزيز نسب الاسترداد مقابل المشتريات أثناء رمضان.

من جانبه أوضح المصرفي أحمد سالم اختلاف المحفزات والعروض وفق البنوك ، حيث تختلف ما بين السقف المادي للعروض الممنوحة، خاصة على نسب الفائدة أو التسهيلات في فترات السداد بما يوافق أيضاً شرائح المستفيدين.