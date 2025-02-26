إطلاق أول تطبيق إماراتي لحيازة الذهب والفضة

أطلقت شركة «أو جولد» أول تطبيق إماراتي لحيازة الذهب والفضة، بالتعاون مع شركة «مونيتيري متلز» العالمية المتخصصة في مجال تأجير الذهب. وتتعاون «مونيتيري متلز» مع شركات من الدرجة الأولى لتأجير الذهب، مما يضمن التتبع في الوقت الفعلي عبر المخزون من الذهب. وتعمل سياستها الشاملة المدعومة من شركات تأمين عالمية رائدة على تعزيز أمن المستثمرين.

وعلى الرغم من أنها تتطلب عادة حداُ أدنى قدره 10 أونصات، إلا أن العمل من خلال التطبيق الجديد يزيل هذا الحاجز، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى تأجير الذهب. وتتيح ميزة التأجير الجديدة للمستخدمين استئجار 0.1 جرام من الذهب و الحصول على عائد سنوي يصل إلى 16 %.

وقال بندر العثمان، رئيس مجلس إدارة شركة «أو جولد»: نحن متحمسون لإطلاق تعاوننا رسمياً مع شركة «مونيتيري متلز» لإحداث تحول في مجال تأجير الذهب. وأضاف: يتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا المتمثلة في تحويل الذهب إلى أصول ديناميكية مدرة للدخل. إن توسيع نطاق الوصول إلى تأجير الذهب يساعد الأفراد على تحسين ممتلكاتهم ويزود صناعة المجوهرات برأس مال عامل حيوي.

وقال مارك بي، مدير مكتب دبي في «مونيتيري متلز»: إن «أو جولد» شريك قوي في مهمتنا المتمثلة في جعل الذهب أصلاً منتجاً. وأضاف: تتمثل رؤيتنا المشتركة في تجاوز المفهوم التقليدي للذهب كأصل ثابت ووضعه بدلاً من ذلك كأداة مالية قوية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا، فإننا نجعل تأجير الذهب أكثر سهولة وشفافية ومكافأة، مما يمكن المستثمرين من الاستفادة الكاملة من إمكاناته.