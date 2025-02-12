سوق دبي يتماسك فوق 5300 نقطة بسيولة 1.2 مليار درهم

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.5 مليار درهم في ختام تداولات، اليوم، جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 743.55 مليون سهم عبر تنفيذ 44 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5300 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 5304.17 نقاط، منخفضاً بـ0.59 %.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بـ341.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 180.94 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير»، جاذباً أكثر من 158.5 مليون درهم، مرتفعاً 1.1 %، ليغلق عند 13.75 درهماً.

وتصدر سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات 18 سهماً بالسوق مرتفعاً 9.6 %، وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 6.95 %، وأجيليتي للمخازن 6.2 %، وشعاع كابيتال 3.45 %، وتيكوم 3.04 %، وتبريد 2.44 %، وطلبات 1.4 %.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ 10 صفقات كبيرة على أسهم مجموعة تيكوم، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 43.2 مليون سهم بقيمة 126.6 مليون درهم بسعر تنفيذ 2.93 درهم للسهم الواحد.

كذلك، شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «شعاع كابيتال»، بقيمة 16.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 72 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 0.235 درهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 220 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 785.55 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 565.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9659.00 نقطة، مرتفعاً بـ0.21% بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 261 مليون درهم مرتفعاً 1.1 % عند 9.2 دراهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 139.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 120.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الخليج للمشاريع الطبية 7.3 %، وحياة للتأمين 4.3 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.75%، وأبوظبي التجاري 3.2 %.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية تراجع «تاسي» السعودي 0.31 %، وقطر 0.32 %، ومسقط 0.80 %، والبحرين 0.36 %، في حين ارتفع مؤشر الكويت 0.31 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.33 %.

السعودية

انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.31 %، ليغلق عند 12386 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم أكوا باور، وسليمان الحبيب، والأبحاث والتسويق، وجبل عمر، وعلم، ومرافق، بنسب تراوحت بين 1 و4 %، في المقابل ارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 %.

مصر

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.33 % ليصل إلى مستوى 29661.99 نقطة، في الوقت ذاته أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق بنك كريدي اجريكول مصر صافي الدخل من العائد بلغ 11.044 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 7.4 مليارات جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 48.7 %، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 8 مليارات جنيه مقارنة مع 5.1 مليارات جنيه بنسبة نمو 56 %.