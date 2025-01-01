مبادلة أكثر صناديق الثروة إنفاقاً في العالم

أسهمت شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بنحو 20 بالمئة من حوالي 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية حول العالم العام الماضي، متجاوزة صندوق الثروة السيادي السعودي وسط زيادة في الإنفاق من دول الخليج.

واستثمرت مبادلة والشركات التابعة لها 29.2 مليار دولار في عام 2024 ارتفاعا من 17.5 مليار في عام 2023، وذلك استنادا إلى تقرير سنوي أولي صادر عن منصة جلوبال إس.دبليو.إف والتي تتابع صناديق الاستثمار السيادية في العالم.

وبحسب التقرير، فقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفه كأكثر صناديق الثروة السيادية نشاطا في العالم بعدما خفض إنفاقه الاستثماري بنسبة 37 بالمئة إلى 19.9 مليار دولار في 2024، من 31.6 مليار في العام السابق.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في أكتوبر إن صندوق الثروة السيادي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي ويسعى لتقليص استثماراته الدولية.

ومع ذلك، أفاد التقرير بأن صناديق الثروة السيادية الخليجية "استثمرت رقما قياسيا" بلغ 82 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تزيد على 10 بالمئة مقارنة بعام 2023.