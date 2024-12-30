%100إشغال فنادق الدولة بمناسبة احتفالات رأس السنة

تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية في مختلف إمارات الدولة تدفقاً كبيراً في أعداد الزوار، حيث بلغت نسبة الإشغال 100% في العديد من المنشآت الفندقية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأطلقت الفنادق والمنتجعات السياحية العديد من العروض لجذب شريحة أكبر من النزلاء، أسهمت في ارتفاع الحجوزات وإشغالات الفنادق لمستويات قياسية، فيما ارتفعت أسعار الغرف خلال الفترة الحالية بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بأسعار الصيف، حيث تعتمد الأسعار حسب الفندق وموقعه ودرجة التصنيف.

وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع السياحة والفنادق أن دولة الإمارات تشهد تدفقاً كبيراً من الزوار للاحتفال بالعام الجديد، حيث تشهد الفترة الحالية زيادة واضحة في عدد السياح القادمين من خارج الدولة، بالإضافة إلى الإجازات المدرسية التي أسهمت في زيادة إشغالات الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية لمستويات قياسية.

العروض الترويجية

ويقول هيثم الحاج علي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات دبي لينك، شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية في مختلف إمارات الدولة تدفقاً كبيراً في أعداد الزوار، تجلت بوضوح منذ منتصف شهر ديسمبر 2024، حيث بلغت نسبة الإشغال 100% في العديد من المنشآت الفندقية، مدفوعة بالفعاليات الاحتفالية والعروض الترويجية التي أطلقتها الفنادق لجذب النزلاء.

وتابع: وفقاً لبيانات الحجوزات على منصة الحجز الفندقي التابعة لمجموعة دبي لينك (GTE)، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الجنسيات الأكثر زيارة لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، تليها الجنسيات من المملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا.

وأشار إلى أن بيانات الفنادق أظهرت ارتفاع أسعار الغرف بنسبة تتراوح بين 20% و35% مقارنة بفصل الصيف، خصوصاً في الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم، حيث تراوحت أسعار الحجوزات الفندقية في هذه الفئة بين 2700 و4500 درهم لليلة الواحدة، حسب موقع الفندق ونوع الغرفة. وحرصت الفنادق على توفير باقات مميزة لجذب العائلات والأفراد الباحثين عن تجربة استثنائية خلال هذه الفترة.

وأضاف أن إمارة دبي احتفظت بمكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، حيث شهدت المدينة عروضاً جميلة للألعاب النارية وعروض الدرون المبهرة وفعاليات ترفيهية عالمية، واستحوذت مناطق مثل داون تاون دبي، ونخلة جميرا، ومرسى دبي (دبي مارينا) على النصيب الأكبر من الحجوزات، نظراً لقربها من مواقع الاحتفالات. وأوضح أنه بهذا الأداء السياحي القوي، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لقضاء العطلات والمناسبات الخاصة.

المطاعم

وأكد راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق فيرمونت باب البحر، أن فندق فيرمونت باب البحر يشهد نسبة إشغال عالية تصل إلى 100% بمناسبة احتفالات رأس السنة، كما تشهد المطاعم نسبة إقبال مرتفعة خلال هذا الوقت من العام.

وتابع: حققت الفنادق والمنتجعات في مختلف إمارات الدولة إشغالات وحجوزات مرتفعة بمناسبة احتفالات رأس السنة، مؤكداً زيادة الطلب على الغرف الفندقية خلال هذه الفترة. وحول أسعار الغرف الفندقية، ووجود زيادة ملحوظة خلال شهر ديسمبر نظراً لارتفاع نسب الإشغال، قال: إن الأسعار تعتمد على الطلب والعرض والمناسبات الخاصة، والمواسم السياحية.

إشغالات قياسية

ويرى وليد إسماعيل، مدير فندق أب تاون من «جيوان»، أن الفنادق في دولة الإمارات تشهد إقبالاً كبيراً بمناسبة أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، وقال: بلغت نسبة الإشغال نحو 100% في الفندق، حيث أطلقنا العديد من العروض لجذب شريحة أكبر من النزلاء، أسهمت في تحقيق إشغالات وصلت إلى مستويات قياسية، فيما ارتفعت أسعار الغرف خلال الفترة الحالية، بنسبة 3 أضعاف مقارنة بأسعار الصيف.

وأضاف أن الإقبال الكبير على الحجوزات أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية خلال شهر ديسمبر، حيث يتوافد العديد من الزوار إلى الدولة للاحتفال برأس السنة وقضاء عطلة العام الجديد في أماكن مميزة، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الغرف الفندقية، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

احتفالات نهاية العام

وكشف معتز الدسوقي، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق الفرسان ماريوت، أن نسبة الإشغال تجاوزت 97% في فندق ماريوت الفرسان خلال أسبوع احتفالات رأس السنة. وأوضح أن الفندق يقدم خلال احتفالات نهاية العام عروضاً على الإقامة وخصومات على الأغذية والمشروبات في مطاعم الفندق، مشيراً إلى ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى وجود عروض وخصومات جيدة لجذب شريحة أكبر من النزلاء.

وحول أسعار الغرف خلال الفترة الحالية، أكد مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ماريوت الفرسان أن الأسعار الحالية شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بأسعار الصيف. وأضاف أن معدلات الإشغال بشكل عام في تحسن مستمر، مع زيادة كبيرة في معدلات الحجوزات المستقبلية.