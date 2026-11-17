أكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، أن مشروع «إم جي إم دبي» يشهد توسعات كبيرة مقارنة بالمخطط الأصلي، سواء من حيث المساحة أو حجم المكونات والمرافق، لترتفع مساحة المشروع من مليون قدم مربعة عند إطلاقه إلى نحو 3 ملايين قدم مربعة حالياً، بزيادة تعادل ثلاثة أضعاف، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 10 مليارات درهم.

جاء ذلك بمناسبة إعلان مجموعة «وصل»، الاثنين، عن استكمال الهيكل الإنشائي لمشروع «إم جي إم دبي»، الذي يشهد تقدماً في أعمال تنفيذه على جزيرة اصطناعية بالقرب من ساحل أم سقيم وجميرا، وبجوار برج العرب، في خطوة رئيسية ضمن تطوير واحدة من أبرز وجهات الضيافة والترفيه الجديدة في دبي، والمقرر افتتاحها مطلع عام 2029.

وقال القاسم، في تصريحات لـ«البيان»، إن المشروع شهد تحولاً جوهرياً منذ إطلاقه عام 2018، إذ تطورت رؤيته من إنشاء وجهة فندقية إلى تطوير مشروع متكامل للسياحة والترفيه، يضم فنادق عالمية ومطاعم ومرافق ترفيهية وشواطئ، بما يعزز تنوع المنتج السياحي في دبي ويقدم تجربة مختلفة للزوار.

توسعات

وأشار إلى أن التوسعات التي شهدها المشروع لم تقتصر على زيادة المساحة، وإنما شملت أيضاً إضافة مكونات جديدة لم تكن مدرجة في المخطط الأولي، من بينها شاطئان رئيسيان وشاطئ فرعي، إلى جانب توسيع المساحات المخصصة للأنشطة والفعاليات الترفيهية، الأمر الذي أسهم في تغيير طبيعة المشروع وحجمه بصورة كبيرة مقارنة بتصوره عند الإطلاق.

وأضاف أن هذه التغييرات جاءت في إطار التوجه نحو تحويل المشروع إلى مركز رئيسي للترفيه في دبي، بما يتماشى مع مكانة الإمارة وجهة عالمية للسياحة والضيافة، لافتاً إلى أن المشروع أصبح أكبر بنحو ثلاثة أضعاف من حجمه الأولي، سواء من حيث المساحة أو نطاق المرافق والتجارب التي سيقدمها.

وأوضح القاسم أن اختيار التعاون مع شركة «إم جي إم» جاء انطلاقاً من الرغبة في تقديم وجهة ترفيهية متكاملة، بدلاً من الاكتفاء بإضافة فندق جديد إلى السوق، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بخبرة واسعة في إدارة الفعاليات والترفيه، وتمتلك أكثر من 150 علامة، إضافة إلى حقوق ملكية فكرية مرتبطة بالفعاليات والمهرجانات والعروض الترفيهية.

محاور الشراكة

وأكد أن أحد المحاور الرئيسية للشراكة يتمثل في استقطاب مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية إلى المشروع، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية جديدة ومختلفة في دبي.

وقال إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 68 %، فيما تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية إلى نحو 10 مليارات درهم، موضحاً أن الجزيرة تضم مشروعاً متكاملاً بالتعاون مع شركة «إم جي إم»، يشمل ثلاثة فنادق رئيسية، هي «بيلاجيو»، و«أريا»، إلى جانب الفندق الثالث.

وأشار إلى أن الطاقة الفندقية الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 1500 غرفة، موزعة على الفنادق الثلاثة، بما يوفر خيارات إقامة متنوعة للزوار والسياح، متوقعاً الانتهاء من المشروع وافتتاحه خلال عام 2029.

وأضاف أن المشروع يتجاوز في مكوناته الجانب الفندقي، إذ يضم ما بين 20 و25 موقعاً ووجهة ترفيهية، إلى جانب نحو 40 مطعماً، فضلاً عن نادي «سكوربيوس» الشاطئي (Scorpios)، الذي يمثل إضافة جديدة إلى مشهد الضيافة والترفيه في المنطقة، لافتاً إلى أنه سيكون الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد أن الهدف يتمثل في إنشاء وجهة متكاملة تجمع بين الإقامة الفندقية والمطاعم والشواطئ والفعاليات والأنشطة الترفيهية، بما يعزز جاذبية دبي للسياح ويضيف خياراً جديداً إلى خريطة الوجهات السياحية في الإمارة.

وجهة عالمية جديدة

وأشار هشام القاسم إلى أن دبي تشهد تطوراً عمرانياً وسياحياً كبيراً، وأن المشروعات الجاري تنفيذها على الواجهة البحرية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في شكل الإمارة خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الواجهة البحرية في دبي مرشحة لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية، لا سيما مع المشروعات الجديدة الجاري تطويرها في مناطق جميرا، متوقعاً أن تشهد المنطقة تحولاً كبيراً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2034 و2035، لتصبح وجهة استثنائية على مستوى السياحة والترفيه.

وأوضح أن دبي حققت مكانة متقدمة على خريطة السياحة العالمية، ما يتطلب مواصلة تطوير وجهات جديدة تقدم تجارب مختلفة، مؤكداً أن مشروع «إم جي إم» يأتي في إطار هذه الرؤية، من خلال الجمع بين الضيافة والترفيه والأنشطة السياحية في مشروع واحد.