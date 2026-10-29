«إيدلمان»: الإمارات تتصدر مؤشرات الثقة العالمية 2026

الأرقام تؤكد تفوق الإمارات:

86 % معدل الثقة في قطاع الأعمال (الثانية عالمياً)

86 % مستوى الثقة بالحكومة

81 % معدل الثقة في وسائل الإعلام





رسخت الإمارات موقعها بين الدول التي تسجل أعلى مستويات الثقة في المؤسسات، وفق تقرير «إيدلمان ترست باروميتر 2026»، الذي أظهر ارتفاع مؤشر الثقة الإجمالي في الدولة إلى 80%، مقارنة بـ72% في 2025.

ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان «الثقة في ظل الانكفاء على الذات»، عن تحولات في نظرة الأفراد إلى الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، مع تزايد الميل إلى الثقة في الدوائر القريبة، مقابل الحذر من الأشخاص والمؤسسات التي تختلف في القيم أو الخلفيات أو طرق معالجة المشكلات.

وعلى مستوى الثقة في قطاع الأعمال، سجلت الإمارات 86%، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً، في حين بلغ مستوى الثقة بالحكومة 86% أيضاً، لتتقدم على معظم الاقتصادات الكبرى عالمياً. كما حققت وسائل الإعلام في الدولة مستوى ثقة بلغ 81%، وهو من أعلى المعدلات المسجلة بين الدول المشمولة بالدراسة.

ويأتي أداء الإمارات في هذا السياق ضمن اتجاه أوسع أظهر ارتفاع الثقة في عدد من الاقتصادات النامية، في حين ظلت مستوياتها أقل في غالبية الاقتصادات المتقدمة. ويقيس مؤشر إيدلمان متوسط الثقة في أربعة قطاعات هي الأعمال والحكومة والإعلام والمنظمات غير الحكومية، ما يجعله مقياساً إجمالياً للعلاقة بين المجتمع والمؤسسات، وليس تقييماً لقطاع واحد بعينه.

أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الثقة في الإمارات بثماني نقاط مئوية خلال عام واحد، من 72% في 2025 إلى 80% في 2026. ويضع هذا المستوى الدولة ضمن مجموعة الاقتصادات التي تتجاوز فيها الثقة حاجز 70%، في مقابل متوسط بلغ 66% في الاقتصادات النامية، بزيادة ثلاث نقاط، و49% في الاقتصادات المتقدمة، بزيادة نقطة واحدة.

ويشير التقرير إلى أن الثقة أصبحت عنصراً محورياً في دعم التماسك المجتمعي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما ينسجم مع توجهات الإمارات القائمة على تعزيز الشفافية والابتكار والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وبحسب التقرير فإن الأداء القوي للإمارات في مؤشر الثقة يعكس نجاح الدولة في بناء بيئة مؤسسية تحظى بدرجة عالية من المصداقية والثقة، الأمر الذي يدعم قدرتها على مواصلة النمو واستقطاب المواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

عالمياً

وعلى المستوى العالمي، يرى إيدلمان أن اتساع فجوة الثقة المرتبطة بالدخل يمثل تحدياً أمام قدرة المؤسسات على بناء توافق اجتماعي أوسع. ويشير التقرير إلى أن الثقة لا تتحدد بالكفاءة المؤسسية وحدها، بل تتأثر أيضاً بنظرة الأفراد إلى العدالة، ومدى شعورهم بأن المؤسسات تستجيب لاحتياجاتهم ولا تقتصر منافعها على فئات محددة.

يرصد التقرير ارتفاع المخاوف المتعلقة بالوظائف والتجارة عالمياً، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي. وعلى المستوى العالمي، قال 67% من الموظفين إنهم يخشون فقدان وظائفهم نتيجة ركود اقتصادي وشيك، بزيادة ست نقاط مئوية مقارنة بعام 2020. كما ارتفعت نسبة الذين يخشون أن تؤثر النزاعات التجارية والتعريفات الجمركية في الشركات التي يعملون لديها إلى 66%، مقابل 58% في 2019.

وفي السياق نفسه، يسلط التقرير الضوء على المخاوف من أن تؤدي التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى توزيع غير متكافئ للمنافع الاقتصادية. ويشير إلى أن الفئات الأقل دخلاً أكثر عرضة للشعور بأنها قد تتخلف عن الاستفادة من التكنولوجيا التوليدية، وفق استطلاع منفصل شمل خمس أسواق هي البرازيل والصين وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبلغت الثقة في صاحب العمل 78%، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام السابق، في حين بلغت الثقة في قطاع الأعمال 64%، بزيادة نقطتين أيضاً. وسجلت المنظمات غير الحكومية 58% من دون تغير، بينما بلغت الثقة في الإعلام 54% وفي الحكومة 53%.

وبحسب التقرير، رأى 82% من الموظفين عالمياً أن تعزيز الهوية والثقافة المشتركتين داخل المؤسسة، بما يذكر العاملين بما يجمعهم، يمكن أن يساعد على بناء الثقة بين المجموعات المختلفة. كما اعتبر 81% أن تشكيل فرق يحتاج نجاحها إلى تعاون أشخاص ذوي قيم مختلفة يمثل وسيلة فعالة في هذا المجال، في حين أيد 80% التدريب الإلزامي على الحوار البناء في أوقات الخلاف.

ووفق نتائج الاستطلاع العالمي، قال 70% من المشاركين إنهم يترددون في الثقة أو لا يرغبون في الثقة بأشخاص يختلفون عنهم في هذه الجوانب. كما أظهر التقرير أن 42% من المشاركين الموظفين قد يفضلون الانتقال إلى قسم آخر بدلاً من العمل تحت إدارة شخص تختلف قيمه عن قيمهم، في حين قال 34% إنهم سيبذلون جهداً أقل لمساعدة قائد فريق إذا كانت معتقداته السياسية مختلفة عن معتقداتهم.

وقال 48% من المشاركين إن الاستثمار في مشروعات مجتمعية طويلة الأجل يمكن أن يساعد شركة أجنبية على كسب ثقتهم إذا كانت تعمل في دولة لا يثقون بها، في حين أشار 46% إلى أن توظيف أفراد من المجتمع المحلي يمكن أن يؤدي الدور نفسه.

واستند تقرير «إيدلمان ترست باروميتر 2026» إلى استطلاع إلكتروني أُجري بين 25 أكتوبر و16 نوفمبر 2025، وشمل 33938 مشاركاً في 28 دولة، من بينها الإمارات. وتراوح حجم العينة في كل دولة بين 1200 و1501 مشارك.