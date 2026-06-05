غرف دبي:إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة

أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي على متانة العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا والإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغت استثمارات جنوب أفريقيا في دبي أكثر من مليار درهم إماراتي "294 مليون دولار أمريكي" خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش منتدى دبي - جنوب أفريقيا للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة دبي وعقد في مدينة جوهانسبرغ ضمن فعاليات البعثة التجارية التي قادتها الغرفة في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، إن الاستثمارات توزعت على مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية، والأغذية، وغيرها من المجالات الاقتصادية الواعدة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها دبي كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وجاذبيتها المتزايدة للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن غرف دبي تواصل جهودها لفتح آفاق جديدة أمام الشركات وتعزيز فرص توسعها في الأسواق العالمية، لاسيما في القارة الأفريقية التي تمثل أحد أهم محاور النمو الاقتصادي والتجاري عالمياً.

وأوضح أن تواجد غرف دبي في جنوب أفريقيا يأتي ضمن المحطة الـ 13 للبعثات التجارية التي نظمتها الغرف إلى الأسواق الأفريقية منذ عام 2023، في إطار إستراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الشركات في استكشاف فرص جديدة وبناء شراكات مستدامة.

وأشار إلى أن 24 شركة من دبي شاركت في منتدى دبي – جنوب أفريقيا للأعمال، ومثلت قطاعات اقتصادية متنوعة، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في السوق الجنوب أفريقية، وبحث إمكانيات التعاون مع الشركات المحلية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأكد حرص غرف دبي على لعب دور استباقي في تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الواعدة، مستفيدة من شبكة مكاتبها التمثيلية الخارجية، بما في ذلك مكتبها في جنوب أفريقيا، الذي يسهم في توفير الدعم اللازم للشركات وبناء جسور التواصل مع مجتمع الأعمال المحلي.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي وجنوب أفريقيا خلال السنوات المقبلة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتفتح فرصاً جديدة للنمو والازدهار في الجانبين.