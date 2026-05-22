كيف استغلت إيران "العملات الرقمية" للالتفاف على العقوبات؟

كشفت تقارير صحفية أميركية عن التفاف إيراني على العقوبات جنت خلاله مئات الملايين من الدولارات وذلك عبر استخدام صفقات من خلال عملية خداع استغلت فيه منصة تداول العملات الرقمية Binance وتم بتمرير مئات الملايين لصالح شبكات مرتبطة بإيران، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني نفّذ معاملات مالية عبر المنصة بقيمة وصلت إلى 850 مليون دولار حتى ديسمبر 2025، وذلك استناداً إلى تقارير امتثال داخلية خاصة بالشركة. وتشير التقديرات إلى أن الشبكة ذاتها ربما مرّرت ما يصل إلى 1.7 مليار دولار إضافية عبر المنصة، بحسب تقارير سابقة لصحيفتي «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال».

وبحسب التحقيقات، فإن نحو نصف هذه الأموال، أي ما يقارب 425 مليون دولار، ربما استُخدم في دعم أنشطة مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية، وفقاً لخبراء تحدثوا للصحيفة. كما أوضحت التقارير أن فرق التحقيق الداخلية في «باينانس» صنّفت الحسابات المعنية باعتبارها جزءاً من شبكة لغسل الأموال وتمويل النظام الإيراني، إلا أن الحساب الرئيسي استمر في العمل لأكثر من 15 شهراً، وبقي نشطاً حتى يناير 2026.

من جانبها، نفت «باينانس» مسؤوليتها المباشرة عن غالبية العمليات المالية المذكورة، مؤكدة في بيان أن «الغالبية الساحقة من هذه المعاملات لا ترتبط بمنصة باينانس». وأضافت الشركة أنها لا تسمح بأي تعاملات مع أفراد أو محافظ رقمية خاضعة للعقوبات، وأنها اتخذت الإجراءات المناسبة فور اكتشاف الحسابات المشبوهة، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل المعاملات المحددة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع العملات الرقمية تدقيقاً متزايداً من الجهات التنظيمية الأميركية، حيث فتح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال ، تحقيقاً بشأن احتمال تورط «باينانس» في انتهاكات تتعلق بالعقوبات على إيران، بعد تحذيرات داخلية قالت إن الشركة تجاهلت توصيات لمنع عمليات غسل الأموال المرتبطة بطهران.

كما أشارت التقارير إلى ارتباط منصة العملات الرقمية الإيرانية Nobitex بشبكة «BNB Chain» المطورة من قبل «باينانس»، إضافة إلى شبكة «ترون» التي أسسها Justin Sun، في ظل تشابكات متزايدة بين عالم العملات المشفرة والملفات السياسية والاقتصادية الدولية.