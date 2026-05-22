"طرق دبي" تعلن مواعيد خدماتها خلال الأضحى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1447 هجرية / 2026 ميلادية. وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما سيعمل كل من مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، والمناطق الذكية في ديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)

تقرر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك لمراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 إلى يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت الموافق 30 مايو حسب ساعات العمل المعتمدة.

مترو دبي (بخطيه الأحمر والأخضر):

السبت: 5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

الأحد 8:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

من الاثنين إلى السبت

5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

ترام دبي:

السبت

6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

الأحد

9:00 صباحاً –1:00 صباحاً اليوم التالي

من الاثنين إلى السبت

6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

ملاحظة: لن يتم تشغيل خط الحافلات رقم 100E من محطة حافلات الغبيبة من تاريخ 23 مايو إلى 31 مايو 2026. يرجى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة.

النقل البحري:

لمعرفة مواعيد النقل البحري خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه:

https://rta.ink/4ieNSa0

المواقف العامة:

ستكون جميع المواقف العامة مجانية اعتباراً من يوم الاثنين 25 مايو 2026 إلى يوم 29 مايو 2026 باستثناء المواقف متعددة الطوابق.