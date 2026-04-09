مبادلة تُعلن ارتفاع قيمة أصولها إلى 1.4 تريليون درهم بنمو 17%

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، النتائج المالية للمجموعة لعام 2025، إذ حققت أداءً قوياً عبر استثماراتها المتنوعة، ونجحت في تعزيز قوة ومرونة محفظتها الاستثمارية، حيث ارتفعت قيمة الأصول الحالية للشركة إلى 1.4 تريليون درهم ما يعادل 385 مليار دولار، مع تحقيق عائد تراكمي يتجاوز 10% على مدى خمس وعشر سنوات.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، إنه انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وثقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مبادلة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تمضي مبادلة في ترسيخ مكانتها مستثمرا سياديا عالميا، مواصِلةً تحقيقَ إنجازات نوعية، وتسريعَ وتيرة نموها الإستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما يعزز دورها وإسهامها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وأَضاف أن الأداء القوي لمبادلة في عام 2025 يُجسّد فعالية إستراتيجيتها طويلة الأمد للاستثمار في القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو في دولة الإمارات، وعلى مستوى العالم، ويعكس هذا، إلى جانب الأداء المتماسك لمحفظتها الاستثمارية على مدى السنوات الخمس والعشر الماضية، متانةَ نهجها الاستثماري ومرونته، ويضع مبادلة في موقع قوي يمكّنها من التعامل بثقة مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وقال إن مبادلة واصلت على مدى ما يقارب ربع قرن، العملَ على بناء وتطوير شركات وطنية رائدة في مختلف القطاعات في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، ففي عام 2025، واصلت تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والعملَ على توظيف رأس المال بما يدعم رؤية دولة الإمارات نحو مزيد من التنويع الاقتصادي، وبفضل سجلها الراسخ في تحقيق نتائج قوية في مختلف الظروف، فإننا على ثقة بقدرتها على تجاوز هذه المرحلة، والخروج منها أكثر قوة ومرونة.

نجاح

وتعكس نتائج مبادلة لعام 2025 نجاحها المتواصل في تحقيق أهدافها وتطلعاتها كشركة استثمار سيادية عالمية حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 تريليون درهم مع تحقيق معدل عائد تراكمي بلغ 10.7% على مدى خمس سنوات، ومعدل عائد تراكمي بلغ 10.3% لعشر سنوات. كما حققت الشركة زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 20% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 143 مليار درهم (39 مليار دولار تقريباً)، في مؤشر على الزخم الاستثنائي الذي ميّز أداء المجموعة خلال هذا العام، فيما حققت الإيرادات نمواً بنسبة 27%، لتصل إلى 138 مليار درهم (38 مليار دولار أمريكي تقريباً).

مستويات قياسية

قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي في مبادلة، إن عام 2025 شهد تحقيق مستويات قياسية في توظيف رأس المال وتحقيق العوائد، في انعكاس واضح لزخم ونضج محفظتنا الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مما يساهم في تعزيز مرونة ميزانيتنا العمومية.

وأضاف أنه من اللافت في هذا السياق أن هذا الأداء قد تحقق في ظل الحفاظ على مستويات سيولة قوية، تستند إلى قدرة مبادلة على الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال، ويوفر لها هذا النهج المنضبط، المرونةَ اللازمة للتكيّف في مواجهة التحديات العالمية، واغتنام الفرص في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير.

وعزز قطاع الاستثمار في الإمارات دوره الريادي في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق القيمة المنشودة على الصعيد الوطني إضافة إلى الإسهام بقيمة 45 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.

كما دعمت الشركة نحو 98 ألف فرصة عمل نوعية في أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بزيادة قدرها 51% منذ عام 2021، بما يرسخ دور مبادلة وجهودها في تمكين وتطوير الكوادر الوطنية.

وتركز مبادلة على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتماشياً مع هذا النهج، وبوصفها مستثمراً سيادياً، تصدر الشركة مقارنات مرجعية متعددة السنوات تعكس نهجها الإستراتيجي طويل الأمد.

وشرعت مبادلة منذ عام 2021، في الإعلان عن معدل العائد التراكمي لفترات زمنية تمتد لخمس سنوات كمعيار أساسي لقياس الأداء والإفصاح عنه، بدلاً من المقاييس السنوية التقليدية مثل صافي الدخل؛ بما يضمن مواءمة استثماراتها مع الأهداف الإستراتيجية.

وفي عام 2024 بدأت بنشر معدلات العائد التراكمي لعشر سنوات، مما يعكس نهج استثماراتها الرأسمالية طويلة الأمد.