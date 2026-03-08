«الغارديان»: «طيران الإمارات» تقود انتعاشة الطيران العالمي

أكدت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن «طيران الإمارات» تقود انتعاشة الطيران العالمي، حيث بدأت ملامح التفاؤل تعود إلى قطاع الطيران العالمي مع إعلان شركة «طيران الإمارات»، الناقلة الدولية الرائدة، عن استئناف عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية، وهو القرار الذي استقبله مئات الآلاف من المسافرين حول العالم بارتياح كبير.

تأتي هذه العودة لتعزز الدور الحيوي الذي تلعبه الناقلات الخليجية في ربط القارات، حيث قدمت الشركة دعماً لوجستياً مهماً لوزارة الخارجية البريطانية في تنظيم رحلات العودة، مؤكدة التزامها الراسخ بخدمة المسافرين وتسهيل حركة التنقل الدولية في أصعب الظروف.

وتخطط «طيران الإمارات» لاستعادة بريق جدول رحلاتها بوتيرة متسارعة، حيث تستهدف العودة إلى تسيير 11 رحلة يومية إلى خمسة مطارات بريطانية، مع تشغيل 60 % من شبكتها الإجمالية التي تضم 83 وجهة عالمية، بما في ذلك توسع ملحوظ نحو الولايات المتحدة والهند.

وتثبت هذه الخطوات مجدداً أن محاور الطيران الخليجية في دبي وأبوظبي والدوحة تظل «ملتقى الطرق» الأوحد والأكثر كفاءة في العالم، إذ تنجح بفضل موقعها الجغرافي العبقري في ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بالأمريكتين وأوقيانوسيا، موفرة للمسافرين الخيار الأسرع والأكثر رفاهية والأقل تكلفة. ويعكس النجاح الباهر لهذه الناقلات استراتيجية بعيدة المدى استثمرت فيها دول المنطقة مليارات الدولارات لتطوير أساطيل تعد الأحدث والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود عالمياً.

وبفضل الطائرات العملاقة مثل «إيرباص A380»، نجحت طيران الإمارات في إعادة تعريف مفهوم السفر الفاخر، حيث قدمت ابتكارات غير مسبوقة شملت أجنحة الدرجة الأولى المزودة بـ«شاور سبا» ووجبات الكافيار الفاخرة، وصولاً إلى أجنحة «الفندق الطائر» التي أطلقتها «طيران الاتحاد»، مما جعل تجربة السفر عبر الخليج معياراً عالمياً للجودة والتميز لا يمكن منافسته.

ورغم التحديات التي واجهها القطاع تاريخياً، أثبتت الناقلات الخليجية مرونة استثنائية وقدرة فريدة على النمو، مدعومة برؤية قيادية طموحة ترى في الأزمات فرصاً للتطوير. ويؤكد خبراء الطيران أن الثقة العالية في علامة طيران الإمارات التجارية، وقدرتها على تقديم عروض تنافسية وخدمات متميزة، تضمن استمرارية تدفق المسافرين وولائهم.

ومع استمرار الاستثمار في الابتكار العلمي والتكنولوجي، تظل دبي ومحيطها المركز النابض الذي لا يتوقف عن إبهار العالم، مؤكدة أن مستقبل الطيران العالمي سيبقى مرتبطاً بقوة بهذا المحور الاستراتيجي المتجدد.