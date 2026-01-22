إنفيديا جيفورس الشرق الأوسط تقدم ليالي إنفيديا استوديو ‏‎6 ‎ في متحف المستقبل بدبي

أعلنت إنفيديا جيفورس الشرق الأوسط عن إطلاق فعالية ليالي إنفيديا استوديو 6، الحدث الذي يحتفي بأبرز المبدعين في المنطقة ممن يستخدمون بطاقات GeForce RTX لتحويل خيالهم إلى أعمال فنية نابضة بالحياة.
وتدعو الفعالية الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة، وعرض أعمالهم، والتنافس في مسابقة إبداعية تهدف إلى تكريم المواهب البارزة في مجال الفنون الرقمية، وذلك عبر منصة NVIDIA RTX Studio المتقدمة.
تسلّط الفعالية الضوء على خمس فئات مختلفة: تصميم الأزياء الرقمية، التصميم ثلاثي الأبعاد/الرسوم المُولدة بالكمبيوتر(CGI)، التصميم الداخلي، صناعة الفيديو (الأفلام القصيرة)، والتصوير الفوتوغرافي.
يحتفي الحدث بأبرز المواهب الإبداعية في المنطقة، ويمنحهم فرصة لاستكشاف أحدث تقنيات NVIDIA المتقدمة لدعم الإبداع. الحضور مجاني لجميع الراغبين في تجربة الحدث، فيما يمكن للمشاركين المهتمين بالمسابقة الانضمام وفق مبدأ أولوية التسجيل والحضور، علمًا بأن الموعد النهائي لتسليم الأعمال هو 25 يناير 2026.
وسيتم التواصل مع الفائزين في كل فئة إبداعية قبل الحدث، ليُعلن عنهم رسميًا خلال الفعالية، حيث سيحصلون على جوائز قيّمة مقدمة من NVIDIA. كما ستُسلّط الأضواء على أعمالهم عبر قنوات NVIDIA الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال عدد من الشركاء الإعلاميين المختارين، مما يضمن لهم حضورًا بارزًا وانتشارًا واسعًا على مستوى المنطقة.
تقدّم منصة NVIDIA RTX Studio أداءً لا مثيل له للمبدعين، مستفيدة من معماريات RTX والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع أكثر من 130 تطبيقًا مخصصًا للإبداع، بما في ذلك Adobe Premiere Pro وBlender وDaVinci Resolve وChaos V-Ray.
باستخدام أحدث العتاد والتقنيات البرمجية، تمكّن منصة NVIDIA Studio المبدعين من التعامل مع مختلف أنواع الأحمال بسرعة وكفاءة وثبات، مقدّمة لهم تجربة استثنائية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر بطاقات RTX.