إنفيديا جيفورس الشرق الأوسط تقدم ليالي إنفيديا استوديو ‏‎6 ‎ في متحف المستقبل بدبي

أعلنت إنفيديا جيفورس الشرق الأوسط عن إطلاق فعالية ليالي إنفيديا استوديو ‏‎6‎، الحدث الذي يحتفي بأبرز المبدعين في المنطقة ممن ‏يستخدمون بطاقات ‏GeForce RTX‏ لتحويل خيالهم إلى أعمال فنية نابضة بالحياة‎.‎

وتدعو الفعالية الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة، وعرض أعمالهم، والتنافس في مسابقة إبداعية ‏تهدف إلى تكريم المواهب البارزة في مجال الفنون الرقمية، وذلك عبر منصة ‏NVIDIA RTX Studio‏ المتقدمة‎.‎

تسلّط الفعالية الضوء على خمس‎ ‎فئات‎ ‎مختلفة‎: ‎تصميم الأزياء الرقمية، التصميم ثلاثي الأبعاد‎/‎الرسوم المُولدة بالكمبيوتر‎(CGI)‎، التصميم ‏الداخلي، صناعة الفيديو ‏‎(‎الأفلام القصيرة‎)‎، والتصوير الفوتوغرافي‎.‎

يحتفي الحدث بأبرز المواهب الإبداعية في المنطقة، ويمنحهم فرصة لاستكشاف أحدث تقنيات ‏NVIDIA‏ المتقدمة لدعم الإبداع‎. ‎الحضور ‏مجاني لجميع الراغبين في تجربة الحدث، فيما يمكن للمشاركين المهتمين بالمسابقة الانضمام وفق مبدأ أولوية التسجيل والحضور، علمًا بأن ‏الموعد النهائي لتسليم الأعمال هو ‏‎25 ‎ يناير ‏‎2026.‎

وسيتم التواصل مع الفائزين في كل فئة إبداعية قبل الحدث، ليُعلن عنهم رسميًا خلال الفعالية، حيث سيحصلون على جوائز قيّمة مقدمة من ‏NVIDIA. ‎كما ستُسلّط الأضواء على أعمالهم عبر قنوات ‏NVIDIA‏ الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال عدد من ‏الشركاء الإعلاميين المختارين، مما يضمن لهم حضورًا بارزًا وانتشارًا واسعًا على مستوى المنطقة‎.‎

تقدّم منصة‎ NVIDIA RTX Studio‏ أداءً لا مثيل له للمبدعين، مستفيدة من معماريات ‏RTX‏ والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ‏لتسريع أكثر من ‏‎130 ‎تطبيقًا مخصصًا للإبداع، بما في ذلك ‏Adobe Premiere Pro‏ وBlender‏ وDaVinci Resolve‏ ‏وChaos V-Ray.

باستخدام أحدث العتاد والتقنيات البرمجية، تمكّن منصة ‏NVIDIA Studio‏ المبدعين من التعامل مع مختلف أنواع الأحمال بسرعة وكفاءة ‏وثبات، مقدّمة لهم تجربة استثنائية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر بطاقات ‏RTX.‎