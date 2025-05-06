«إي إف جي هيرميس»: تفاؤل بإدراجات الشركات العائلية في سوق الإمارات يعزز الحوكمة وينعش التداول

أكدت «إي إف جي هيرميس» للخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، النموذج الاقتصادي المتميز الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي خاصة، الذي يرتكز على ديناميكية القطاع العقاري، وقوة السياحة، وازدهار قطاع التجزئة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انطلقت بدبي اليوم، قال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في «إي إف جي هيرميس»، إن هذا النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية سينعكس بشكل طبيعي على أداء أسواق المال، باعتبارها مرآة للواقع الاقتصادي المزدهر والمتوسع.

وفي سياق متصل، تطرق جاد إلى ملف إدراج الشركات العائلية في السوق الإماراتي، مؤكداً وجود تحركات جادة في هذا الاتجاه، وقال إن الشركات العائلية الكبرى بدأت تفكر جدياً في فتح رأسمالها أمام المستثمرين عبر البورصة، حيث إن هذا التوجه لا ينعش السوق فحسب عبر ضخ أوراق مالية، بل يعزز أيضاً الحوكمة ويجعل هذه الشركات أكثر مؤسسية.

وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة إدراجات جديدة من هذا النوع، خاصة مع الدفع الحكومي لتشجيع هذه الشركات على دخول السوق.

وأشار جاد إلى وجود نقاشات فعلية مع بعض الشركات الإماراتية، مؤكداً أن الأرضية مهيأة لاتخاذ خطوات ملموسة بهذا الشأن خلال عامي 2025 و2026.

وفي حديثه عن واقع أسواق المال في منطقة الخليج، أشار جاد إلى الأداء اللافت الذي شهدته معظم الأسواق الخليجية في العام الماضي، بما في ذلك أسواق دبي وأبوظبي والسعودية والكويت، مشيراً إلى تنوع الطروحات الأولية.

وأكد في هذا الصدد أهمية طرح شركة «طلبات» في سوق دبي، واصفاً هذه الخطوة بالمهمة نحو تنويع القطاعات المطروحة وجذب شركات تكنولوجية.

واختتم جاد بالإشارة إلى أن عام 2025 بدأ بقوة مع طرح شركة «ألفا داتا» في أبوظبي، مؤكداً أنه على الرغم من حالة الترقب التي سادت خلال الفترة الماضية في الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، فإن زخم الطروحات عاد بقوة في المنطقة.