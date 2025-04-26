«الأخضر» يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

دبي ـ محمد عباس، القاهرة - محمد فرج ومحمد أبوزيد

هيمن اللون الأخضر على غالبية الأسواق العربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية تحت وطأة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته التجارية المتقلبة.

وعالمياً، شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وأثره على الأسعار، الأمر الذي شكل اختباراً حقيقياً للمستثمرين الذين واجهوا مزيجاً من الغموض الاقتصادي والسياسي.

ومع تصاعد هذه المخاوف، خرج الرئيس ترامب بتصريحات مرنة بشأن المفاوضات مع الصين والتراجع عن التفكير في إقالة رئيس الفيدرالي، ما ساعد في تهدئة الأسواق التي كانت قد شهدت ارتباكاً جراء التهديدات المتبادلة في الحرب التجارية.

هذه التصريحات أسهمت في إعادة الثقة للأسواق، ما بدد المخاوف من تصاعد الأزمات الاقتصادية.من جانبها، استفادت الأسواق العربية من عودة الهدوء النسبي للأسواق العالمية، مسجلة محصلة خضراء في أغلبها، وهذا الأداء يعكس قدرة الأسواق العربية على التأقلم مع التغيرات المستمرة في الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية.

سوق دبي

واصل سوق دبي المالي مكاسبه السوقية للأسبوع الثالث على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1.29% في 5 جلسات، ليحقق مكاسب جاوزت 17 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 892.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 909.4 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الإثمار القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 10.6%، وارتفعت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 9.96%، واكتتاب القابضة 8.9%، والأغذية المتحدة 8.3%، وإعمار للتطوير 7.36%، وإعمار العقارية 6.6%.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك الإمارات للاستثمار 10.6%، وأمان 10.4%، والاستشارات المالية الدولية 8.2%، ودبي للمرطبات 8%، ودبي للاستثمار 7.7%، والمزايا القابضة 7.5%.

سوق أبوظبي

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.23% إلى مستوى 9391.83 نقطة ليربح السوق نحو 33 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 932.55 مليون درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 398.5 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 382.99 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم ملتيبلاي 27.1%، وفينكس كروب 16.3%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.15%، وجلفار 9.2%، وأبوظبي الإسلامي 7.96%.

في المقابل، انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 13.3%، وإي سفن- أذونات 10.6%، والإمارات للتأمين 8.14%، وأريد 7.7%، ودانة غاز 6.3%.

السعودية

وخيم اللون الأخضر على تعاملات السوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، ليغلق المؤشر السعودي عند مستوى 11764.39 نقطة، وبما يشكل ارتفاعاً بأكثر من 211 نقطة أو 1.83% مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع 9.6 تريليونات ريال سعودي تقريباً. فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 25.6 مليار ريال تقريباً، والكمية المتداولة حوالي 1.28 مليار سهم، عبر 2,465,841 صفقة.

وتصدرت أسهم الاستثمار ريت قائمة الأكثر ربحية (46.06%) تلتها أسهم طباعة وتغليف (21.86%) وهرفي للأغذية (20.41%) والكابلات السعودية والباحة (12.82% لكل منهما)، بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم أسيج قائمة التراجعات بانخفاض (8.01%) ثم الأندلس (5.65%) وكابلات الرياض (4.98%) وسلامة (4.34%) والآمار (3.93%).

الكويت

وسط زخم السيولة وارتفاع القيمة السوقية، سجلت مؤشرات البورصة الكويتية محصلة خضراء هذا الأسبوع، ليسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو 0.75%، مُنهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 8483.01 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.81%، مختتماً التعاملات عند مستوى 7932.53 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 1%، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي المُنتهي في 17 أبريل، لينهي الأسبوع الأخير عند النقطة 7296.77.

وارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 0.8%، لتسجل 47.41 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، مقارنة مع 47.02 مليار دينار في الأسبوع السابق.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 533.66 مليون دينار، وكمية التداولات 2.24 مليار سهم، من خلال 125.34 صفقة صفقة.

وتصدرت أسهم «مراكز» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً (289%) تلتها بقائمة أعلى الرابحين من حيث نسبة تغير سعر السهم شركة امتيازات (64.37%) ثم مدينة الأعمال (27.61%) وسنرجي (24.5%) والإماراتية (22.67%).

بينما تصدرت قائمة الأكثر انخفاضاً أسهم الغانم (23.91%) وتجاري (17.18%) ووطنية (10.71%) والديرة (6.98%) وفنادق (6.33%).

قطر

وعلى النهج ذاته، ارتفع المؤشر القطري بنحو 1.23% خلال تعاملات الأسبوع، ليصل إلى 10,260.17 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 10135.84 نقطة.

وبلغت رسملة السوق 605.5 مليارات ريال تقريباً. وسجلت قيمة التداول حوالي 2.23 مليار ريال ، وحجم التداول نحو 1.1 مليار سهم، عبر 94,110 صفقات.

وتصدرت أسهم بنك الدوحة قائمة الارتفاعات (16.96%) تلتها أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام (10.71%) وفودافون قطر (6.41%) والوطنية للاجارة (5.78%) وشركة المحار القابضة (5.72%).

في المقابل، تصدرت أسهم صناعات قطر قائمة الأكثر تراجعاً (3.3%) ثم الخليج للمخازن (1.45%) والكهرباء والماء القطرية (1.4%) والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (0.9%) وقطر الوطنية لصناعة الأسمنت (0.7%).

البحرين

سجل مؤشرا بورصة البحرين أداءً متبايناً؛ ففي حين أنهى المؤشر العام التعاملات عند مستوى 1.901.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً هامشياً بنحو 0.03%، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.84% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 806.95 نقطة. وبلغ حجم الأسهم المتداولة 11.446.574 سهماً، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 2.437.191 ديناراً بحرينياً.

وتصدرت أسهم (بي. أم. أم. آي) قائمة التراجعات بانخفاض 6.67%، تلتها أسهم المؤسسة العربية المصرفية (5.56%) ثم أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (2.33%)، بينما تصدرت قائمة الارتفاعات أسهم شركة الإثمار القابضة (32.14%) تلتها أسهم بنك البحرين الإسلامي (24.14%) ومجموعة فنادق الخليج (19.35%).

بورصة مسقط

خالفت بورصة مسقط اتجاه معظم الأسواق الخليجية، ليسجل مؤشر مسقط 30 تراجعاً بنسبة 0.73%، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 4273.44 نقطة، مقارنة بمستوى 4305.05 نقاط في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل.

وبلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع نحو 81.04 مليون ورقة مالية، بانخفاض قدره 64.86%، في حين تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 13.97 مليون ريال، بنسبة انخفاض بلغت 61.39%.

كما انخفض عدد الصفقات المنفذة إلى 4,539 صفقة، مقابل 5,966 صفقة في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 23.92%. وتصدرت أسهم ظفار للتأمين قائمة التراجعات (9.91%) تلتها أسهم عمان كلورين (9.76%) والمدينة للاستثمار القابضة (9.43%) ومسقط للغازات (7.95%) وأسياد للنقل البحري (6.96%).

بينما تصدر صندوق جيل للاستثمار العقاري قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً (9.89%) ثم أسهم الصفاء للأغذية (7.63%) والوطنية لمنتجات الألمنيوم (7.14%) والمركز المالي (6.9%) والعمانية للاستثمارات التعليمية (6%).

بورصة مصر

وفي مصر، وخلال تعاملات أسبوع قصير اقتصر على جلستي تداول فقط، بسبب أن البورصة المصرية تعطلت يومي الأحد الموافق 20 أبريل بمناسبة «عيد الفصح» ويوم الاثنين الموافق 21 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

واسُتؤنف العمل بالبورصة المصرية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22، 23 أبريل فقط، فضلاً عن عطلة عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق 24 أبريل.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 31640.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 9227.49 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 12607.04 نقاط، وسجل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» نمواً بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 39462.63 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11686.49 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 39.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.277 تريليون جنيه إلى 1.299 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%.