أكثر من 300 شركة عالمية بمعرض الورق في أبوظبي

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة العاشرة من معرض الورق والمناديل، الذي تنظمه شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات، في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2025، بمشاركة أكثر من 300 شركة عالمية تنتمي إلى 35 دولة، و16 ألفاً من الصناع والتجار والموردين والباحثين والمهتمين من 120 دولة.

وقال المهندس طارق الفقاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض سيشهد إقامة جناح مصري بمشاركة حوالي 20 شركة مصرية متخصصة في صناعات التعبئة والتغليف والورق، ويضاف الجناح المصري إلى الأجنحة الوطنية الأخرى المشاركة من الصين وتركيا وإيطاليا والهند.

وأكد أن المعرض يعد منصة كبرى لتنمية العلاقات بين كبار الصناع، والرؤساء التنفيذيين، والمصدرين والمستوردين من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، كما أنه يمثل فرصة مواتية مثالية لعقد وإبرام الصفقات والبحث عن الفرص الاستثمارية، والتواصل مع العارضين في مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك لفات الورق والكرتون والمناديل، المواد الكيميائية، التغليف، المنتجات الصحية والنهائية، ماكينات الورق وقطع الغيار، حلول الطاقة، ألواح الورق، وتقنيات التحويل. تقنيات توفير الطاقة، كما يوفر فرصة فريدة للمهنيين للتواصل والتعلم وبناء شراكات استراتيجية في بيئة مصممة لتعزيز الابتكار والنمو.

وأشار، إلى أن هناك فعاليات ومؤتمرات مصاحبة للمعرض حول تطور هذه الصناعة الحيوية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط التي تشهد بالفعل تطوراً كبيراً وملحوظاً يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي المتزايد والنهضة العمرانية والاقتصادية والصناعية الشاملة التي تشهدها منطقتا الخليج العربي والشرق الأوسط، مضيفاً أنه ستكون هناك أيضاً ندوات تعليمية مصممة لتعزيز التعاون والابتكار والاجتماعات واللقاءات بين رجال الأعمال من أصحاب المصانع والتجار مع نخبة من كبار مصنعي وموردي الورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن شركة «الفرات» سبق لها أن قامت بتنظيم تسع دورات من معرض الورق العالمي لاقت جميعها نجاحاً وإقبالاً هائلاً وتميزت بالحضور المكثف، والزخم الكبير، والتنوع التقني والصناعي والتطور الذي تشهده صناعة الورق عاماً بعد الآخر.