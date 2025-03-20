فلاي دبي ترحب بمنتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم



قامت فلاي دبي، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتشغيل رحلة خاصة لنقل بعثة منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، حيث غادرت رحلة فلاي دبي FZ 4949 أمس من مطار آل مكتوم الدولي إلى مطار طهران، وهي تحمل المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة المنتخب الإيراني لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويعكس ذلك التزام الناقلة المستمر بتعزيز الفخر الوطني والتميز الرياضي في دولة الإمارات، فضلاً عن دعمها للمنتخب الوطني الذي يتطلع إلى تحقيق إنجازات جديدة وإلهام الأجيال القادمة ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء الدولة.