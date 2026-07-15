أصول «بلاك روك» تتجاوز 15 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها

تجاوزت الأصول الخاضعة لإدارة شركة «بلاك روك» حاجز 15 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، مدعومة بتدفقات استثمارية قوية إلى الصناديق المتداولة في البورصة بنهاية الربع الثاني من 2026.

أعلنت شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، يوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها بنسبة 20 % خلال الربع الثاني، مدفوعةً بانتعاش أسواق الأسهم، الذي عزز قيمة الأصول التي تديرها لصالح عملائها.

وأعلنت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، في بيان الأربعاء، تسجيل صافي تدفقات بقيمة 192 مليار دولار خلال الربع الثاني، فيما بلغت التدفقات الصافية منذ بداية العام مستوى قياسياً، قدره 321 مليار دولار.

وبلغ صافي أرباح الشركة 1.91 مليار دولار، أو 12.19 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنةً بـ 1.59 مليار دولار، أو 10.19 دولارات للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وبلغت قيمة الأصول التي تديرها الشركة، ومقرها نيويورك، 15.34 تريليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ 12.53 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، و13.89 تريليون دولار في الربع الأول.

وتتأثر قيمة الأصول المدارة بشكل رئيس بعاملين، هما أداء الاستثمارات والتدفقات الداخلة والخارجة من صناديق الشركة.

وارتفعت أسهم «بلاك روك» بنسبة 1.6 % في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أنهى السهم الجلسة السابقة منخفضاً بنسبة 4 %، متخلفاً عن أداء السوق الأوسع.